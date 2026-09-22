به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امروز سه‌شنبه در سومین روز از رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، کاراته ایران روز شلوغی را دارد. سه نماینده در کومیته و همچنین کاتای تیمی بانوان، در این روز روی تاتامی می‌روند.

بر این اساس، علی‌اصغر آسیابری نماینده با تجربه وزن منهای ۸۴ کیلوگرم ایران و کاپیتان تیم مردان، در دور نخست (یک‌چهارم‌نهایی) برابر عبدالله بابکر از قطر به برتری چهار بر یک رسید.

وی در نیمه‌نهایی مقابل عبدالله الخطیب فلسطینی قرار گرفت و در حالیکه سه بر صفر عقب بود، حریفش هانسوکو (اخراج پس از دریافت پنج اخطار) شد تا آسیابری به سختی راهی فینال شود.

با این اوصاف، آسیابری پیش از ظهر امروز در مبارزه پایانی به مصاف محمد الجعفری نفر اول رنکینگ جهان و اعجوبه کاراته اردن خواهد رفت.

این دو چندی پیش در فینال مسابقات قهرمانی آسیا نیز به مصاف هم رفتند که الجعفری برنده شد.

پیش از این کاتای تیمی بانوان جواز حضور در فینال را کسب کرده بود.