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نمایندگان ایران در روز سوم بیستمین دوره از بازیهای آسیایی ناگویا موفق به کسب یک مدال طلا و دو نقره شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سوم از بازیهای آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشتههای مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز نمایندگان ایران در رشتههای تالو، ساندا، دوچرخهسواری، تیراندازی تفنگ میکس، شنا تیمی، ژیمناستیک هنری، ورزشهای الکترونیک، کبدی، والیبال ساحلی، ساندا، بوکس، کاراته، هندبال و بسکتبال سه نفره با حریفان خود به رقابت میپردازند.
ضرب نخستین طلای کاروان ورزشی ایران به نام نعمتی
در ادامه روز سوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، مرتضی نعمتی با برتری در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیها را به نام خود ثبت کرد.
نعمتی در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم به مصاف دولت نظمیرادوف از ترکمنستان رفت و در مبارزهای نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید تا نخستین طلای کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا را به دست بیاورد.
ملیپوش کاراته ایران برای رسیدن به دیدار نهایی، در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۸ بر صفر از سد نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازیهای آسیایی، گذشته بود و در مرحله نیمهنهایی نیز با نتیجه ۸ بر ۲ آلوین باتیکان از فیلیپین را شکست داد.
هدایت تیم ملی کاراته ایران در بازیهای آسیایی برعهده سجاد گنجزاده است.
دختران کاتای ایران تاریخساز شدند؛ نقره ناگویا بر گردن بانوان ایرانی
در ادامه روز سوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، تیم ملی کاتای بانوان ایران با شکست مقابل ویتنام در دیدار نهایی، به مدال نقره دست یافت.
در دیدار نهایی رقابتهای کاتای تیمی بانوان، تیم ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینبالسادات حسینی به مصاف ویتنام رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب حریف خود شد و بر روی سکوی نایبقهرمانی ایستاد.
مدال نقره ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، نخستین مدال تاریخ کاتای بانوان کشورمان در این رقابتها محسوب میشود.
تیم ملی کاتای بانوان ایران برای رسیدن به دیدار نهایی، صبح امروز موفق شده بود تیمهای تایلند و فیلیپین را شکست دهد.
هدایت تیم کاتای بانوان ایران در بازیهای آسیایی برعهده فاطمه بغلانیپور بود.
کاپیتان تیم ملی کاراته به مدال نقره بسنده کرد
علیاصغر آسیابری در دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم مقابل حریف صاحبنام اردنی نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.
آسیابری در دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم به مصاف محمد الجعفری، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان از اردن، رفت و با نتیجه ۹ بر یک مغلوب شد تا دومین مدال نقره کاراته ایران در روز سوم رقابتها را به دست بیاورد.
کاپیتان تیم ملی کاراته ایران برای رسیدن به دیدار نهایی، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۴ بر یک عبدالله بابیکرا از قطر را شکست داد و در مرحله نیمهنهایی نیز با برتری ۵ بر صفر مقابل عبدالله الخطیب از فلسطین، راهی دیدار نهایی شده بود.
هدایت تیم ملی کاراته ایران در بازیهای آسیایی برعهده سجاد گنجزاده است.
فاطمه زهرا سعیدآبادی صاحب مدال نقره شد
در ادامه روز درخشان کاراته ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، فاطمه زهرا سعیدآبادی با کسب سومین پیروزی یک طرفه خود به دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم راه یافت و برای کسب مدال طلا به روی تاتامی خواهد رفت.
سعیدآبادی در مرحله نیمهنهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف چوک ایستری آگونگ سانیستیارانی از اندونزی رفت و در این دیدار نیز همانند دو مبارزه قبلی، اجازه نداد کار به پایان وقت قانونی برسد. نماینده کشورمان با ارائه نمایشی مقتدرانه و با نتیجه ۸ بر صفر از سد حریف خود گذشت و به عنوان سومین فینالیست کاراته ایران در روز سوم رقابتها معرفی شد.
دختر کاراته ایران پیش از این نیز در نخستین مبارزه خود با نتیجه ۸ بر صفر از سد پا توروانخسای از لائوس گذشته بود و در مرحله یکچهارم نهایی نیز مقابل حافظان ماریسا از سنگاپور به برتری ۹ بر یک دست یافته بود.
فاطمه زهرا سعیدآبادی در مبارزه نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف «ادوئلا» از مالزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ بازنده تاتامی را ترک و به نشان نقره بسنده کرد.
سینکایی مدال برنز ووشوی ایران را قطعی کرد
در مرحله یکچهارم نهایی وزن ۵۲- ساندا دختران، سوگند سینکایی به مصاف تیفونگ نگا از ویتنام رفت که با پیروزی در ۲ راند مقابل این رقیب ضمن قطعی کردن مدال برنز خود، موفق به صعود به نیمهنهایی بازیهای آسیایی شد. سینکایی پیش از این رقیب هندی را شکست داده بود و در مرحله نیمهنهایی و برای صعود به فینال بازیها، عصر فردا (چهارشنبه - ۲۳ یک مهرماه) باید به مصاف چان چینگ از هنگکنگ برود.
دومین برنز کاروان سلحشوران پارسی با راهیابی شجاع پناهی به نیمهنهایی بازیهای آسیایی قطعی شد
در مرحله یکچهارم نهایی وزن ۶۵- ساندا پسران، شجاع پناهی به مصاف عوضبک محمدجاناف از ازبکستان رفت که طی ۲ راند این رقیب سرسخت را شکست داد و ضمن قطعی کردن مدال برنز خود، راهی مرحله نیمهنهایی ووشو ساندا بازیهای آسیایی شد. پناهی در این مرحله عصر فردا به وقت محلی (چهارشنبه - ۲۳ سپتامبر و یک مهرماه) باید به مصاف گوین خاکین از ویتنام برود.
پایان کار مهدی کرمانی در مرحله یکچهارم نهایی ووشو ساندا
در مرحله یکچهارم نهایی وزن ۶۰- ساندا پسران، مهدی کرمانی که پیشتر حریفی از ازبکستان را شکست داده بود، در این مرحله به مصاف لییونگ یوهونگ از هنگکنگ رفت که با پذیرش شکست مقابل این رقیب، از دور رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی کنار رفت. در ادامه رقابتهای ساندا پسران، امروز شجاع پناهی، عرفان محرمی و سیدسهیل موسوی برای صعود به نیمهنهایی به روی سکو میروند.
عرفان محرمی سومین راه یافته ساندا به نیمه نهایی
در ادامه رقابتهای ووشو در بخش ساندا، عرفان محرمی در وزن منهای ۷۰ کیلو گرم بعد از پیروزی برابر نماینده هنگکنگ در مبارزه دوم خود برابر جانگ سایونگ از کره جنوبی قرار گرفت.
نماینده کشورمان که با لباس و محافظ قرمز وارد میدان شده بود طی دو راند مبارزه، حریفش را دو رانده کرده و با این پیروزی ضمن مسجل کردن مدال برنز خود به نیمه نهایی راه یافت.
تا دقایقی دیگر سهیل موسوی آخرین نماینده ساندا کشورمان برابر سانگ جیچئول به میدان میرود.
شاهین بنی طالبی نهم شد
در ادامه رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی آیچی ناگویا که در سالن هنرهای رزمی شهر آیچی، شاهین بنیطالبی نماینده تالو کشورمان که در فرم نان چوان (فرم دست) امتیاز ۹،۷۳۶ را کسب کرده بود، با اجرای فرم دوم خود یعنی نن گوئن (فرم چوب) به امتیاز ۹،۶۱۶ دست یافت و در نهایت با امتیاز مجموع ۱۹،۳۵۲ عنوان نهمی را کسب کرد.
نکونام: تلاش میکنم که در سهوضعیت فینالیست شوم
امیرمحمد نکونام پس از پایان مسابقات تفنگ ۱۰ متر میکس اظهار داشت: از عملکرد خودم راضی بودم و توانستم امتیاز ۳۱۶۰۲ را کسب کنم که امتیاز خوبی است ولی متاسفانه نتوانستیم به فینال راه پیدا کنیم.
وی افزود: سه روز دیگر مسابقات سه وضعیت برگزار میشود که شانس فینالیست شدن را داریم و تلاش میکنم که در این ماده فینالیست شوم و بتوانم نتایج قبلی را جبران کنم.
پاجانی: برای طلا آمدهایم/ آقایی نسب: باید بیشتر گل میزدم
دو بازیکن تیم ملی eFootball کشورمان پس از برد در برابر عربستان در بازیهای آسیایی از عزمشان برای رسیدن به طلای مسابقات گفتند.
حسن پاجانی گفت: هنوز یک بازی را بردهایم. باید بقیه را هم ببریم. ما برای طلا آمدهایم و انشاالله محقق میشود.
ابوالفضل آقایی نسب نیز بیان کرد: بازی با عربستان خوب بود، اما من موقعیتهای زیادی داشتم و باید گلهای بیشتری میزدم.
او گفت بیشترین تمرکزش را روی برد در برابر کره گذاشته است.
بازی در برابر عربستان با نتیجه دو بر صفر به پایان رسید و بازی در برابر کره جنوبی قرار است ساعت ۱۳ به وقت محلی یا ۷ و نیم به وقت تهران برگزار شود.
برتری تیم بسکتبال سه نفره در دومین دیدار
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی برابر چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۸ - ۱۵ به پیروزی رسید و در دومین دیدار خود در مرحله گروهی با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ مقابل هنگکنگ پیروز شد.
سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است.
تیم ینگ پنگ ایران از ادامه مسابقات بازماند
مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای تنیس روی میز بیستمین دوره بازیهای آسیایی عصر امروز سه شنبه در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان برابر چین تایپه به میدان رفتند و ۳ بر صفر بازنده شدند.
در این دیدار که تیم ملی ایران باید به مصاف تیم ششم رنکینگ جهانی میرفت، ابتدا نوشاد عالمیان به مصاف لین جون جو رفت و ست اول را ۱۱ به ۵ واگذار کرد، اما در ست دوم حریفش را شکست داد.
در ست سوم هر چند رقابت دو بازیکن نزدیک بود، اما حریف شرق آسیایی موفق شد ۱۱ بر ۹ عالمیان را شکست دهد تا کار به ست چهارم کشیده شود. در این ست تلاش نوشاد نتوانست عاملی برای پیروزی او باشد و حریف قدرتمند چین تایپهای ۱۱ بر ۵ به پیروزی رسید تا اولین برد برای حریف ثبت شود.
در مسابقه دوم بنیامین فرجی به مصاف کو گوانگ هنگ رفت و ست اول را ۱۱ به ۶ واگذار کرد و در ست دوم هم نتیجهای بهتر این نگرفت و ۱۱ به ۴ مغلوب حریف خود شد و در ست سوم با وجود رقابت نزدیک ۱۱ به ۹ نایجه را واگذار کرد تا دومین شکست ایران رقم بخورد.
سومین ملی پوش ایران در این مسابقه نیما عالمیان بود که برابر فنگ یی هسین به میدان رفت و با وجود تلاش زیاد ست اول را واگذار کرد.
هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برعهده لطف الله جمیل نسبی هست و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم را همراهی میکند. وی ست دوم را هم ۱۱ به ۸ به حریف خود واگذار کرد و در ست پایانی نیز ۱۱ بر ۲ شکست خورد تا ایران ۳ بر صفر بازنده شود و نتواند به مرحله بعد صعود کند.
تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران امروز در مرحله حذفی و یک هشتم نهایی رقابتهای تنیس روی میز بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز با برگزاری دیدار ایران و سنگاپور در سالن اسکای تویوتا ناگویا پیگیری شد که طی آن ملی پوشان ایران ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند.
در این دیدار نوشاد عالمیان نخستین ملی پوش ایران بود که به مصاف جوش چوا رفت و هر چند ست اول را ۱۰ به ۱۲ واگذار کرد، اما در ست دوم ۱۱ بر ۷ حریف را شکست داد و در ادامه نیز با بردن دو ست دیگر نخستین پیروزی ایران را رقم زد.
در دومین مسابقه بنیامین فرجی رودرروی کویک یانگ قرار گرفت و هر چند ست اول را واگذار کرد، اما در ست دوم و سوم با اقتدار خود را شکست داد و در ست چهارم نیز ۱۱ بر ۷ حریفش را شکست داد تا ایران را صاحب دومین پیروزی کند.
برای شاگردان جمیل لطف الله نسبی در سومین مسابقه نیما عالمیان برابر پانگ یو این به میدان رفت و ست اول را ۱۱ بر ۵ به سود خود تمام کرد. عالمیان ست دوم را هم با اختلاف چشمگیر و ۱۱ بر ۵ از حریفش برد، اما ست سوم را ۱۱ به ۹ واگذار کرد.
در ست چهارم دو ورزشکار رقابت بسیار نزدیک و مهیجی رو به نمایش گذاشتند و تا امتیاز ۱۵ مساوی پیش رفتند، اما در پایان این حریف سنگاپوری بود که ۱۷ بر ۱۵ ملی پوش ایران را شکست داد تا کار به ست پنجم کشیده شود.
جدال نیما عالمیان و پانگ یو این در ست تعیین کننده، اما نزدیک پیش نرفت چرا که ملی پوش ایران از همان ابتدا اختلاف را زیاد کرد و در پایان ۱۱ بر ۴ حریف را شکست داد تا پیروزی ۳ بر صفر ایران را مهر تایید بزند.
ثبت دومین برد برای تیم ملی والیبال ساحلی
تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) که در دیدار نخست خود موفق به شکست مالدیو شده بود، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) در دومین مسابقه خود در گروه H مرحله مقدماتی به مصاف بنگلادش (راتول / راکش) رفت و دو بر صفر به پیروزی رسید.
ملی پوشان کشورمان در این دیدار با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۲ فاتح میدان شدند تا دومین برد خود را ثبت کنند و از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز پنج شنبه دوم مهر در سومین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) بروند.
تیم ملی والیبال ساحلی یک ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تیمهای تایلند، عمان و تیمور شرقی همگروه است، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه فردا (چهارشنبه یکم مهر) در دومین بازی خود به مصاف عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) میرود. این تیم ایران در مسابقه نخست خود تیمور شرقی را شکست داده بود.
قدرت نمایی مردان کبدی ایران در نخستین گام
در روز دوم مسابقات کبدی بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی مردان کشورمان در نخستین دیدار خود با اختلاف ۵۳ امتیاز و با نتیجه ۷۶ - ۲۳ نپال را شکست داد. ملی پوشان کشورمان که در گروه A مسابقات با تیمهای پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه هستند از ساعت ۵:۱۵ صبح فردا رو در روی مالزی قرار میگیرند.
طاهرخانی: شمشیربازی ایران شانس کسب مدال در ناگویا را دارد
سرمربی تیم ملی شمشیربازی فیلیپین معتقد است تیم سابر ایران در هر دو بخش انفرادی و تیمی شانس کسب مدال در بازیهای آسیایی را دارد.
علیرضا طاهرخانی، سرمربی ایرانی تیم ملی شمشیربازی فیلیپین، درخصوص شرایط تیم فیلیپین در بازیهای آسیایی اظهار داشت: حضور در بازیهای آسیایی برای کشور فیلیپین افتخار بززگی است. بعد از المپیک، بازیهای آسیایی یکی از بزرگترین رویدادهایی است که ورزشکاران در آن حضور پیدا میکنند. ما نیز شرایط آمادهسازی خودمان را داشتیم، البته شاید نه به نحوی که شایسته حضور در بازیهای آسیایی باشد. به هر حال محدودیتهایی در آمادهسازی تیم داشتیم، اما امیدوارم بچهها با وجود کمتجربگی بتوانند نتیجه خوبی کسب کنند.
وی ادامه داد: چند روزی است که ارتباط نزدیکتر و بیشتری با تیم ملی ایران در حاشیه مسابقات داشتهایم، اما من همیشه افتخار این را داشتهام که نتایج تیم ملی ایران را دنبال کنم و موفقیتهای این تیم برایم اهمیت داشته است.
طاهرخانی با اشاره به ترکیب تیم ملی ایران گفت: تیم ایران بازیکنان باتجربه و بزرگی دارد. علی پاکدامن و محمد فتوحی بازیکنانی هستند که در شمشیربازی نامهای بزرگی دارند. قطعاً تجربه و بزرگی این بازیکنان میتواند در این رقابت بزرگ به کمک تیم ایران بیاید.
سرمربی تیم ملی شمشیربازی فیلیپین افزود: مطمئن هستم ایران در هر دو بخش انفرادی و تیمی جزو شانسهای مسلم کسب مدال است. البته بازیهای آسیایی اصلا قابل پیشبینی نیست و نمیتوان از قبل گفت چه نتیجهای رقم خواهد خورد، اما مطمئن هستم ایران میتواند یکی از سکوهای این مسابقات را به دست بیاورد.
وی با اشاره به جوانی موجود در ترکیب تیم ایران عنوان کرد: چاشنی جوانی نیز به تیم ملی ایران اضافه شده است. نیما زاهدی تجربه کمتری دارد و جوانتر است و طاها کارگرپور نیز با ۱۹ سال سن در ترکیب تیم ملی قرار گرفته است. ترکیب تجربه و جوانی میتواند به تیم ایران کمک کند.
پیشکسوت شمشیربازی ایران ادامه داد: البته در شمشیربازی بازیکنان جوان، بهخصوص بازیکنانی مثل نیما زاهدی و طاها کارگرپور که فوقالعاده مستعد هستند، به زمان و صبوری نیاز دارند. نباید این بازیکنان زیر فشار باشند و انتظارها از آنها باید معقول باشد. باید به آنها فرصت و زمان داد تا به پختگی و تجربه لازم برسند.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: شمشیربازی رشتهای نیست که بتوان در شش ماه یا یک سال از بازیکنان جوان انتظار کسب نتیجه داشت. وقتی بازیکنان جوان به تیم ملی اضافه میشوند، باید فرصت لازم برای رشد و کسب تجربه را در اختیار آنها قرار داد.
وی در پایان گفت: در وهله اول برای تیم ایران در این مسابقات آرزو میکنم که روی سکو قرار بگیرد. با توجه به ترکیب جوان و باتجربهای که در اختیار دارد، مطمئن هستم این تیم میتواند نتایج خوبی کسب کند و امیدوارم در مسیر حضور در المپیک نیز بتواند موفق باشد.
مینا پناهی هشتم شد
در ادامه رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی آیچی ناگویا که در سالن هنرهای رزمی شهر آیچی در حال برگزاری است، مینا پناهی نماینده تالو بانوان کشورمان در مجموع دو فرم به امتیاز ۱۸،۹۶۹دست یافت و در جایگاه هشتم ایستاد.
در این بخش نمایندگان کشورهای چین، ازبکستان و مالزی اول تا سوم شدند.
هلیا اسدیان از کسب مدال بازماند
هلیا اسدیان نماینده تالو کشورمان در مجموع دو فرم نان چوان (فرم دست) و نن دائو (شمشیر پهن) به امتیاز ۱۹،۳۸۶ دست یافت.
دومین نماینده کشورمان در این بخش صبح امروز در فرم اول خود به امتیاز ۹،۶۹۰ دست یافت تا بعد از ظهر امروز با اجرای فرم دوم خود یعنی نن دائو (شمشیرپهن) با کسب امتیاز ۹،۶۹۶ رتبه نهایی اش در مجموع امتیازات دو فرمش ۱۹،۳۸۶ شود تا عنوان چهارمی را از آن خود کند.
پایان رقابت هادیانی در مرحله مقدماتی پرش خرک
هنگامه هادیانی، ملیپوش ژیمناستیک هنری ایران، در پایان رقابتهای مقدماتی پرش خرک بازیهای آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.
هادیانی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد.
هادیانی نخستین زن ژیمناست ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در بازیهای آسیایی شرکت کرده است.
تصاویری از آخرین تمرین تیم فوتبال امید برای مرحله گروهی
تیم فوتبال امید ایران امروز در مجموعه «تویوتا اسپورتس پارک» در شهر تویوتا، آخرین تمرین خود را پیش از دیدار برابر کره شمالی برگزار میکند.
شکوری: امیدواریم با پیروزی مقابل کره شمالی صدرنشین شویم
مربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به حساسیت دیدار مقابل کره شمالی گفت که تیم ملی در یکی از سختترین گروههای مسابقات قرار دارد و هدف این تیم ابتدا صعود و سپس صدرنشینی گروه است.
شکوری اظهار کرد: در حال حاضر در صدر گروه خودمان قرار داریم، اما فکر میکنم یکی از سختترین گروههای مسابقات را در اختیار داریم. همه تیمها این شانس را دارند که در هفته پایانی چهار امتیازی شوند و به همین دلیل بازی فردا اهمیت زیادی دارد. بچهها با تمام توان و روحیه بالا آماده هستند و امیدواریم ابتدا بتوانیم صعود کنیم و سپس صدرنشین گروه شویم.
وی درباره دیدار مقابل کره شمالی گفت: بازی سختی پیش رو داریم. کره شمالی هم به دنبال پیروزی است، چرا که بدون برد از مسابقات حذف خواهد شد. امیدوارم بچهها با یک بازی خوب و منطقی بتوانند دل مردم ایران را شاد کنند.
شکوری درباره تأثیر دیر اضافه شدن برخی بازیکنان به اردو نیز عنوان کرد: این موضوع قطعاً روی روند آمادهسازی تیم تأثیر گذاشت. در مقاطعی حتی نفرات کامل را برای انجام تمرینات گروهی در اختیار نداشتیم و نمیتوانستیم تمرین کامل ۱۱ نفره در برابر ۱۱ نفره داشته باشیم.
وی افزود: بحث مسافت و اختلاف زمانی نیز برای برخی بازیکنان، بهخصوص بازیکنان استقلال که پس از بازی در بصره به تیم اضافه شدند، شرایط را دشوار کرد. این فاصله پنجونیم ساعته روی خواب و سازگاری بازیکنان با شرایط ژاپن تأثیر داشت. بهطور معمول به ازای هر یک ساعت اختلاف زمانی، یک روز زمان لازم است تا بدن به شرایط جدید عادت کند. بازی قبلی تا حدودی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت، اما امیدواریم برای بازی فردا این مشکل برطرف شده باشد و بتوانیم از تمام توان خود استفاده کنیم.
مربی تیم ملی درباره محدودیت تعداد بازیکنان نیز گفت: ظرفیت تیمها ۲۳ نفر است، اما متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در باشگاه ایجاد شد، نتوانستیم از ظرفیت کامل استفاده کنیم. با این حال، سایر بچهها سرحال هستند و امیدوارم بتوانیم بازی خوبی به نمایش بگذاریم و برای کشور و پرچم ایران بجنگیم.
شکوری درباره شرایط میزبانی ژاپن نیز گفت: با توجه به اینکه این رقابتها یک تورنمنت است و شرایط مشابهی برای همه تیمها وجود دارد، میزبانی بد نیست. تنها مسئلهای که کمی آزاردهنده است، فاصله محل تمرین با هتل است. امروز تقریباً یک ساعت در مسیر بودیم تا به محل تمرین برسیم و بعد از تمرین نیز باید همین مسیر را برگردیم. این فاصله کمی اذیتکننده است، اما برای همه تیمها وجود دارد و فکر میکنم بچههای ما نیز به این شرایط عادت کردهاند.
وی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم خودمان را با شرایط وفق دهیم و در بازی فردا که برای ما بسیار مهم است، عملکرد خوبی داشته باشیم. کره شمالی هم یکی از تیمهای خوب این مسابقات است و امیدواریم با نتیجه مناسب از زمین خارج شویم.
فرزین معاملهگری: فقط روی ریکاوری و آمادگی برای دیدار با کره شمالی تمرکز کردهایم
فرزین معاملهگری، ملیپوش فوتبال ایران، با اشاره به فاصله کوتاه میان دو دیدار تیم ملی در بازیهای آسیایی گفت که بازیکنان در روزهای اخیر تمرکز خود را روی ریکاوری و آمادهسازی بدن برای دیدار مقابل کره شمالی گذاشتهاند.
معاملهگری درباره شرایط تیم برای دیدار مقابل کره شمالی اظهار کرد: فاصله این بازی با دیدار قبلی کمی کمتر شده و در یکی دو روز گذشته بیشتر روی ریکاوری و آماده کردن بدنها برای مسابقه تمرکز کردهایم. خدا را شکر شرایط روزبهروز بهتر میشود و با آبوهوا و شرایط اینجا نیز تا حدودی سازگار شدهایم. امیدوارم بتوانیم فردا با نتیجه خوبی از زمین خارج شویم.
وی درباره شرایط میزبانی ژاپن نیز گفت: شرایط میزبانی از نظر غذایی و مسیرهای رفتوآمد در روزهای ابتدایی چندان مناسب نبود و مشکلاتی داشتیم. مسیر محل تمرین نیز بسیار طولانی است و رفتوبرگشت آن تقریباً یک تمرین محسوب میشود. حدود یک ساعت در مسیر رفت و یک ساعت در مسیر برگشت هستیم و در کنار آن یک ساعت نیز تمرین داریم.
معاملهگری در پایان گفت: تلاش میکنیم با مدیریت شرایط و ریکاوری مناسب، بدنهایمان را آماده نگه داریم تا از نظر بدنی دچار مشکل نشویم و با آمادگی کامل در مسابقه حاضر شویم.
حزباوی: برابر کره شمالی باید با تمرکز کامل برای سه امتیاز بجنگیم
محمدامین حزباوی، مدافع تیم ملی فوتبال ایران، با اشاره به حساسیت دیدار مقابل کره شمالی گفت که تیم ملی پس از کسب چهار امتیاز از دو بازی گذشته، باید با تمرکز کامل برای پیروزی و صعود به مرحله بعد تلاش کند.
حزباوی درباره شرایط تیم ملی اظهار کرد: خدا را شکر شرایط اردو بسیار خوب است و از دو بازی قبلی توانستیم چهار امتیاز کسب کنیم. همه بازیکنان و کادر فنی میدانند که دیدار فردا مقابل کره شمالی بازی سختی است و باید تمام تمرکزمان را روی این مسابقه بگذاریم تا بتوانیم سه امتیاز را به دست آوریم و صعود کنیم.
وی درباره سبک بازی کره شمالی و شباهت آن به چین گفت: در تورنمنتهای ملی بعضی تیمها با رویکرد دفاعی وارد مسابقات میشوند تا بتوانند امتیاز بگیرند، اما به نظر من تیمی که میخواهد قهرمان شود نباید به این مسائل فکر کند و باید در ۹۰ دقیقه تمرکز کامل داشته باشد و برای برد بازی کند.
حزباوی ادامه داد: بازی با چین را به خوبی مدیریت کردیم و توانستیم یک امتیاز بگیریم. فکر نمیکنم بازی کره شمالی به این شکل باشد. آنها همه چیز را از دست دادهاند و برای پیروزی و کسب سه امتیاز به میدان میآیند. ما هم باید باهوش و با تمرکز بالا بازی کنیم.
مدافع تیم ملی درباره شرایط میزبانی ژاپن نیز گفت: شرایط ژاپن در ابتدا سخت بود. اختلاف ساعت زیادی داشتیم و مدتی طول کشید تا بتوانیم با این شرایط سازگار شویم، اما خدا را شکر اکنون بچهها به شرایط عادت کردهاند و مشکلی نداریم و همه چیز خوب است.
کاظمی مقتدرانه چراغ اول را روشن کرد
در دومین روز از مسابقات بوکس بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا، امروز (سهشنبه) مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان، روی رینگ رفت.
کاظمی در نخستین مبارزه خود به مصاف نماینده کره شمالی رفت و در سه راند دیدنی و متفاوت، موفق شد حریف سرسخت خود را شکست دهد.
نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران در راند نخست مبارزهای فنی و نزدیک را به نمایش گذاشت و با نتیجه سه بر دو به برتری رسید. کاظمی در راند دوم نیز با تکرار همین نتیجه، دومین راند را به سود خود پایان داد.
کاظمی در راند سوم با عملکردی متفاوت و مقتدرانه، برتری خود را به حریف دیکته کرد و در نهایت با رأی داوران و کسب نتیجه پنج بر صفر در این راند، پیروزی خود را قطعی کرد و دست او به نشانه برتری بالا رفت.
با این پیروزی، مهدی کاظمی نخستین بوکسور ایران در این دوره از بازیهای آسیایی بود که موفق شد با عبور از حریف خود، گام نخست را محکم بردارد.
هدایت تیم ملی بوکس مردان ایران در بازیهای آسیایی آیچی ـ ناگویا برعهده همایون امیری است و احمد بحری نیز به عنوان مربی در کنار تیم ملی حضور دارد.
کاظمی در بازی بعدی مقابل نماینده سرشناس قزاقستان مبارزه خواهد کرد.
دومین پیروزی قاطع بانوان کبدی ایران مقابل بنگلادش
در سومین روز بازیهای آسیایی آیچی - ناگویا، تیم ملی زنان ایران در دومین دیدار خود به مصاف بنگلادش رفت.
شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۲۵ بر ۹ و در پایان ۵۴ بر ۱۹ برابر بنگلادش، پیروز شدند.
تیم ملی کبدی زنان ایران در گروه A با تیمهای هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است. ملی پوشان ایران بعد از دومین برتری خود چهارشنبه در دیداری حساس به مصاف هند میروند.
تیم کبدی بانوان ایران در بازی نخست با نتیجه ۶۳ - ۲۰ مقابل ژاپن به برتری رسیده بود.
برنامه و نتایج مرحله گروهی تیم ملی کبدی زنان در ناگویا:
ایران – بنگلادش
چهارشنبه ۱ مهر: ایران – هند ساعت ۰۶:۳۰
تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابندهلو
غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.
فوتبال الکترونیک ایران به مرحله حذفی صعود کرد
قطر سومین رقیب تیم ملی ورزشهای الکترونیک ایران رشته eFootball در مرحله گروهی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا بود و بازیکنانش همچون عربستانیها و کرهایها مقابل پسران ایران متوقف شدند.
حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی نسب در برابر القادی حسن و آل احمد محمد الماس از قطر بازی کردند.
حسن پاجانی در رشته eFootball PC با نتیجه سه بر صفر و ابوالفضل آقایی نسب در رشته eFootball Mobile با نتیجه ۶ بر یک رقیب قطری را شکست دادند.
نکته عجیب ماجرا در بازی حسن پاجانی قطع اینترنت در میانه بازی بود که به وقفه ۱۵ دقیقهای منجر شد. داوران مسابقه تصمیم گرفتند پس از بازگشت نت، ادامه بازی برگزار شود و بازی از ابتدا تکرار نشد.
در این مسابقات، پسران ایرانی ۱۶ امتیاز شامل ۶ امتیاز در بازی با عربستان، ۴ امتیاز در بازی با کره جنوبی و ۶ امتیاز در بازی با قطر به دست آوردند و در نهایت به مرحله حذفی صعود کردند. بازیهای مرحله حذفی فردا برگزار میشود.
تساوی تیم ملی هندبال ایران مقابل کره جنوبی در سومین دیدار
تیم ملی هندبال مردان ایران در سومین دیدار خود در گروه B مقابل کره جنوبی قرار گرفت برابر این حریف به تساوی ۲۶-۲۶ رسید. تیم کشورمان که در دو دیدار قبلی به کویت و بحرین باخته بود، در آخرین دیدار خود باید به مصاف قزاقستان برود.
تیم ملی هندبال ایران در گروه B این رقابتها با تیمهای کویت، بحرین، کرهجنوبی و قزاقستان همگروه است و در دیدار آخر خود از این مرحله، چهارشنبه اول مهر از ساعت ۷ صبح به مصاف قزاقستان خواهد رفت.
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روحالله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری اسامی ملیپوشان ایران در این مسابقات هستند.
کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ به عنوان سرمربی، حمید صادقشاهنشین مربی، فرید علیمرادی مربی دروازهبانها، محسن طاهری مشاور فنی و آنالیزور، ایرج رضایی سرپرست و علی بخشی ماسور تشکیل میدهند.
تیم ایران در این مرحله نتایج زیر را برابر تیمهای هم گروه خود کسب کرده است:
کویت ۲۶ - ایران ۲۴
ایران ۲۰ - بحرین ۳۴
ایران ۲۶ - ۲۶ کرهجنوبی
دهقان در استقامت جاده چهاردهم شد
ماندانا دهقان، نماینده دوچرخهسواری ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز در ماده استقامت جاده زنان به مصاف رقبای خود رفت و در میان ۴۸ شرکتکننده در جایگاه چهاردهم ایستاد.
رقابت استقامت جاده زنان در مسیر ویژه دوچرخهسواری شینشیرو در استان آیچی ژاپن برگزار شد؛ مسیری ۹۱ کیلومتری که به دلیل سربالاییهای طولانی و سرازیریهای فنی، یکی از دشوارترین مسیرهای این دوره از بازیها توصیف شده است. این مسیر ۲۳ کیلومتری در منطقه تسوکوده و هورای شینشیرو طراحی شده و رکابزنان باید چندین دور آن را طی میکردند. مسیری که نماینده میزبان بعنوان یکی از برترینهای آسیا همنتوانست روی سکو برود.
در این ماده نمایندگان چین، افغانستان و هنگ کنگ به ترتیب جایگاه اول تا سوم را بدست آوردند.
ماندانا دهقان تنها نماینده دوچرخه سواری بانوان کشورمان در این دوره از بازیها روز گذشته هم در ماده تایم تریل در جایگاه سیزدهم قرار گرفته بود.
سه ایرانی در ارکان فنی و اجرایی سپکتاکرا در بازیهای آسیایی آیچیناگویا
سهراب آزاد به عنوان عضو هیأت ژوری، علی فولادی در کمیته اجرایی و ملیحه شاهوردی به عنوان داور، مسئولیتهای خود را در بیستمین دوره از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ که هم اکنون در آیچی ناگویای ژاپن در حال برگزاری است بر عهده دارند و در روند برگزاری مسابقات فعالیت میکنند.
این سه نماینده ایرانی در حالی در ساختار برگزاری مسابقات سپکتاکرا حضور دارند که تیم ایران در این دوره از بازیهای آسیایی حضور ندارد. با این حال، حضور نمایندگان کشورمان در سطوح تخصصی، فنی و اجرایی این رشته، باعث شده است نام ایران همچنان در جریان برگزاری رقابتهای سپکتاکرای این دوره از بازیها حضور داشته باشد.
سپکتاکرا یکی از رشتههای منتخب منطقه جنوب شرق آسیا در برنامه بازیهای آسیایی آیچیناگویا است و در این دوره نیز با حضور تیمهای مختلف قاره آسیا در حال برگزاری است.
حضور این سه ایرانی در سه جایگاه ژوری، کمیته اجرایی و داوری، نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیت نیروهای تخصصی ایرانی در سطح برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی قاره آسیاست؛ حضوری که در غیاب تیم ملی ایران در میدان رقابت، نمایندگان کشورمان را در بخشهای تخصصی و مدیریتی این رشته در بازیهای آسیایی آیچیناگویا فعال نگه داشته است.
مسابقات سپکتاکرا در ناگویا سیتی میزوهو پارک ژیمنازیوم برگزار میشود و رقابتهای این رشته از روزهای نخست مسابقات بازیهای آسیایی آیچیناگویا آغاز شده است.
تیم ۱۰ متر میکس ایران از رسیدن به فینال بازماند/ دیسکالیفه شدن چهلامیرانی به خاطر سختی لباس
مسابقات تفنگ ۱۰ متر میکس بازیهای آسیایی برگزار شد و تیم میکس ایران نتوانست جواز حضور در فینال مسابقات را به دست آورد.
در ادامه مسابقات تیراندازی با تفنگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در بخش تفنگ ۱۰ متر میکس امروز سهشنبه ۳۱ شهریور تیم دو نفره ایران شامل امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل امیرانی به مصاف حریفان خود رفتند.
امیرمحمد نکونام در این مسابقه ۳۱۶.۲ و شرمینه چهلامیرانی ۳۱۲.۸ امتیاز به دست آوردند و در مجموع تیم دو نفره ایران موفق به کسب امتیاز ۶۲۹.۰ شد و در جایگاه هفتم قرار گرفت ولی در پایان مسابقه و بعد از تست تجهیزات ورزشکاران شرمینه چهل امیرانی به دلیل سختی لباس دیسکالیفه شد و جایگاه هفتمی از ایران گرفته شد.
در این بخش تیمهای چین با ۶۳۸.۹، هند با ۶۳۴.۶، کره جنوبی با ۶۳۳.۲ و ژاپن با ۶۳۱۰۴ امتیاز راهی فینال شدند.
ورزشکار ویتنام نیز که به فینال راه پیدا کرده بود به دلیل دیسکالیفه شدن از جدول کنار رفت.
پایان رقابت تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط ایران با رکوردشکنی در ناگویا
تیم ملی شنای ایران در مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان بازیهای آسیایی ناگویا با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه، رکورد ملی این ماده را شکست، اما در مجموع به فینال این رقابتها نرسید.
تیم ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد.
هومر عباسی در بخش نخست ۱۰۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی در بخش دوم ۱۰۰ متر قورباغه، محمد قاسمی در بخش سوم ۱۰۰ متر پروانه و سامیار عبدلی در بخش پایانی ۱۰۰ متر کرال سینه برای تیم ایران شنا کردند.
ملیپوشان ایران با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ موفق شدند رکورد ملی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را در ناگویا بهبود دهند. رکورد پیشین این ماده ۳:۴۴.۴۰ بود که با عملکرد تیم ایران، رکورد جدید به ۳:۴۳.۲۰ رسید.
هومر عباسی و امیر مطاعی پیش از حضور در این ماده، در رقابتهای انفرادی نیز به میدان رفته بودند. عباسی در ۱۰۰ متر کرال پشت و مطاعی در ۱۰۰ متر قورباغه، هر کدام دو بار رکورد ملی را شکستند و در پایان رقابتهای انفرادی خود در جایگاه هفتم قرار گرفتند.
تیم ایران با وجود ثبت رکورد جدید ملی، در دسته نخست مرحله مقدماتی ششم شد و در مجموع با زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و نتوانست یکی از سهمیههای فینال ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را به دست آورد.
شکست تیم میکس دوبل تنیس روی میز در اولین تجربه بین المللی
تیم میکس دوبل تنیس روی میز ایران متشکل از آرین غفاری و مهشید اشتری در اولین تجربه بین المللی خود در مصاف با تیم ملی تایلند نتیجه را واگذار کردند.
تیم میکس دوبل ایران در گیم نخست مقابل تایلند پیروز شد ولی در ادامه در سه گیم متوالی مغلوب تایلند شد و از راهیابی به جمع ۱۶ تیم برتر رقابتهای میکس دوبل بازیهای آسیایی بازماند.
تیم میکس دوبل تنیس رویمیز ایران با مجوز وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار در یک رویداد بین المللی حاضر شد و ملیپوشان کشورمان در شرایطی در این رقابتها حاضر شدند که پیش از آن فرصت آمادهسازی اختصاصی و تجربه حضور مشترک در یک میدان رسمی را نداشتند.
تیم میکس دوبل تنیسروی میز ایران متشکل از بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی مقابل اندونزی قرار گرفتند و در شرایطی که هر تیم دو ست گرفته بودند کار به ست سرنوشت ساز پنجم کشیده شد و در پایان ملی پوشان کشورمان ۱۱ بر ۸ ننیجه را واگذار و از دور رقابتها کنار رفتند.
رضایی: لباس چهلامیرانی به دلیل سرد شدن هوا در تست کنترل تجهیزات تأیید نشد
سرمربی تیم ملی تیراندازی با تفنگ ایران، پس از پایان مسابقه ۱۰ متر میکس درباره عملکرد ملیپوشان و اتفاق رخداده در تست کنترل تجهیزات توضیح داد.
محمد زائر رضایی اظهار کرد: امروز مسابقه میکس را داشتیم. امیرمحمد نکونام عملکرد خوبی داشت و شرمینه چهلامیرانی نیز نسبتاً بد نبود؛ اما متأسفانه پس از مسابقه و در تست کنترل تجهیزات، لباس چهل امیرانی از دو قسمت مورد تأیید قرار نگرفت.
سرمربی تیم ملی تیراندازی با تفنگ ایران ادامه داد: با توجه به اینکه امروز هوا کمی خنکتر بود، لباس ورزشکار ما نسبت به روزهای قبل مقداری سفتتر شده بود و به همین دلیل این اتفاق رخ داد.
رضایی با اشاره به سابقه استفاده چهلامیرانی از این لباس گفت: چهلامیرانی با همین لباس حدود دو ماه پیش در مسابقات هانگژو به فینال راه یافت. حتی چند روز قبل نیز در تست کنترل تجهیزاتی که همینجا داشتیم، لباس او تأیید شده بود؛ اما امروز به دلیل سردتر شدن هوا، متأسفانه لباسش در تست قبول نشد.»
وی در ادامه درباره زمان برگزاری مسابقات سهوضعیت نیز گفت: مسابقات سهوضعیت آقایان روز جمعه و مسابقات بانوان روز شنبه برگزار خواهد شد. امیدواریم در آن رقابتها نتایج بهتری کسب کنیم.