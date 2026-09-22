به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن کاظمی قمی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به پرسش‌ها درباره دستاوردها و راهبردهای منطقه‌ای جبهه مقاومت، پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

سؤال: یک تاریخچه‌ای از سابقه جنگی که میان یمن و عربستان شکل گرفته است و علل آن را بفرمایید؟

کاظمی قمی: فروردین سال ۱۳۹۴، عربستان در رأس یک ائتلاف ۳۰ کشوری از حوزه عربی، اروپایی و برخی از کشور‌های اسلامی، به بهانه اینکه انصارالله یک گروه تروریستی است، باید این گروه تروریستی را از بین برد، باید رئیس جمهور فراری را به صنعا برگرداند، باید تهدید‌هایی که از جانب یمن متوجه کشور‌های منطقه است، برداشته شود و ادعای دیگر اینکه باید جلوی گسترش امپراطوری فارس را گرفت، به یمن حمله کرد. یعنی چهار بهانه برای یک حمله آن هم بدون مجوزی از جانب سازمان ملل و قطعنامه شورای امنیت.

هدف اصلی چه بود، سلطه امریکا و ریاض بر صنعا بود و این‌ها پیش‌بینی کرده بودند که در قالب این ائتلاف عربی، غربی و عبری، چون اسرائیل هم در آن نقش داشت و نیروی هوایی آن در پشتیبانی این عملیات کمک کرد. برآوردشان این بود که در دو هفته انصارالله از بین خواهد رفت و مسئله‌ای را هم مطرح کردند که این خواسته رئیس جمهور یمن عبدالربی بوده که اخیراً هم از دنیا رفته است، از ما خواست که ما وارد این عملیات شویم و جالب است که او در همان زمان اعلام کرد که من در مسیر راه بودم که شنیدم حمله به یمن صورت گرفته است، یعنی خودش آن را تکذیب کرد. جالب است که آغاز اعلام جنگ را سفیر عربستان در امریکا اعلام کرد.

از آن دو هفته‌ای که آنها وعده داده بودند، ۱۱ سال گذشته است. آنچه که امروز عربستان اعلام می‌کند، بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار تا به امروز هزینه این جنگ کرده است و انصارالله نه اینکه به‌عنوان یک گروه تروریستی که آنها ادعا می‌کردند از بین نرفت، بلکه امروز نقش بی بدیلی در ایجاد ثبات و امنیت منطقه ایفا می‌کند. امروز به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند نه فقط در ساحات مقاومت است، بلکه در امنیت منطقه است. یک دولتی را شکل داده است که مدیریت اداره جامعه را بر عهده دارد و یکی از ارکان پرقدرت مقاومت در منطقه در برابر تجاوزگری‌ها است.

از طرف دیگر در حالی که یمن امروز در محاصره کامل بوده و در جنگ شدید قرار داشته، یکی از بزرگترین حامیان فلسطین و مردم غزه است و امروز به یک همچنین قدرتی تبدیل شده است. یمن مظلوم مقتدر؛ از همان هفته‌های اول که مشخص شد که ائتلاف دشمن نمی‌تواند در برابر این ملت و این جریان تاب‌آوری کند. انصارالله از همان ابتدا اعلام کرد که راه حل برون‌رفت از بحران، از مسیر سیاسی است. این را وقتی اعلام کرد که هنوز به این نقطه اقتدار هم نرسیده بود و این طرف مقابل بود که پاسخ نمی‌داد و فکر می‌کرد که می‌تواند در برابر چنین اراده مؤمنانه‌ای بایستد.

خیلی زمان نگذشت، کشور‌هایی مثل پاکستان که جزو ائتلاف بودند، امروز بحث این است که این پیمان سه‌جانبه کجا است. آن وقت ۳۰ کشور ائتلاف کرده بودند. پاکستان هم جزو آن ائتلاف بود، وقتی تجاوز شروع شد، اولین کاری که ارتش پاکستان انجام داد، این بود که از مجلس پاکستان درخواست کرد که ورود به این جنگ کنم یا نه. مجلس پاکستان اعلام کرد که حق ورود ندارید. امروز هم همین خواهد بود، چه پاکستان یا ترکیه یا هر کشور دیگری که وارد شود، اولین چالش آن دولت با مردم خودش خواهد بود.

این پیمان سه جانبه‌ای که گفته می‌شود دفاعی، اما برخی از مسئولان سؤال کرده بودند که هدف این پیمان چه است، گفتند که در برابر اسرائیل است. سؤال کردید که اگر اسرائیل به کشور شما تجاوز کرد آیا کشور‌های دیگر از سوی امریکا اجازه حمله به اسرائیل داده می‌شود، من با سکوت روبرو شدم، مشخص است. سؤال دیگر این بود که اگر عربستانی که ۱۱ سال پیش به این ملت تجاوز کرد و کم آورد و ائتلاف فرو ریخت، امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بودند، نیرو‌های پشتیبانی نیروی هوایی اسرائیل بود، در همین بمباران‌هایی که در این چهار، پنج روز اخیر که عربستان ۴۰ تا ۵۰ عملیات هوایی علیه مواضع یمنی‌ها انجام می‌دهد، امریکایی‌ها حضور دارند.

اینکه گفته می‌شود که ولیعهد از ترامپ درخواست کرده و او جواب نداده است که البته دلایل خودش را دارد و باید به آن پرداخت، اما در این بمباران اخیر امریکایی‌ها دارای نقش هستند و مستقیم، هواپیما‌های آنها می‌آید. امریکایی‌هایی که چندی قبل ۷۰ روز تجاوز به یمنی‌ها کردند و وقتی با موشک‌های بالستیک یمن به ناوگان نظامی حمله شد، مجبور به فرار از منطقه شده‌اند. یعنی مسئله یمنی‌ها فقط مسئله دفاع در برابر تجاوز کشور همسایه نیست، امریکا که به‌عنوان یک ابرقدرت خودش را مطرح می‌کند، ۷۰ روز با یمنی‌ها جنگید و مجبور به فرار شد.

در نتیجه، تجاوزی که به یمن شد، خلاف قانون بود، ادعای غلطی بود. هدف، سلطه بر صنعا بود که شکست خورد. رئیس‌جمهوری که خود فرار کرد و پنهان شده بود، بازگشت او قانونی نبود. انصارالله مانده است و به‌عنوان یک جبهه قوی قدرتمند در وحدت ساحت‌های مقاومت، ایفای نقش و در عین حال، امروز راهبرد خود را اعلام می‌کند؛ رفع محاصره در برابر رفع محاصره.

سؤال: الان عربستان دچار یک بحران امنیتی شده است، از یک سمتی عربستان، خرید‌های سنگین تسلیحاتی از امریکا داشتند که در چنین زمانی به کمک آن‌ها بیاید و حتی پیمان سه جانبه گفته شد به‌خاطر ناکارآمدی که عربستانی‌ها از امریکا داشتند به سمت پیمان سه جانبه آمده‌اند که این پیمان توزرد از آب درآمده است؟

کاظمی قمی: آنها نگفتند مشارکت می‌کنیم. اول اینکه بر اساس قانونی که در پیمان است، یک موضوع شکلی است. من بر این باور هستم، تحولاتی که در جنگ تحمیلی علیه ایران در سطح منطقه و بین المللی اتفاق می‌افتد، یکی از آنها موضوع ترتیبات جدید منطقه است. اما این ترتیبات جدید از طرف بازیگران اصلی منطقه است، ایران و کشور‌های دیگری که امروز دیگر ناامید شدند از طرح ۴۰ سال پیش که ضد ایران وضع شده بود.

سؤال: توافق سه جانبه ناشی یا زاییده همان ناامیدی است؟

کاظمی قمی: یکی از آن، همین است. امروز عربستانی که می‌خواست تا سال ۲۰۳۰ یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی و یک کشور توسعه یافته شود، شهر صنعتی که قرار بود تا سال ۲۰۳۰ افتتاح کند، دیگر تعطیل شد و الان تجهیزات آن را به فروش می‌گذارند. تهدید‌هایی که امروز متوجه عربستان است، چه است، اول از جانب یمن، دوم مقاومت عراق. دیدید که یمنی‌ها اعلام کردند که در درگیری‌های اخیر، اهداف اقتصادی را مورد هدف قرار دادند، اما عربستان این اتهام را متوجه عراق کرد.

یعنی اطلاعاتی که امریکایی‌ها می‌دهند، اسرائیلی‌ها مستقیم یا غیر مستقیم می‌دهند برای تصعید بحران و درگیری بین کشور‌های منطقه‌ای که این هم یک مسئله است. از طرف دیگر حضور امریکا در منطقه و پادگان‌های آن و درگیری او با ایران و پاسخ ایران در برابر تجاوز‌های او برای عربستان ناخوشایند است.

وقتی به همه این چالش‌های عربستان که با آن‌ها روبرو است، نگاه می‌کنید و بالاتر از همه این‌ها مسئله مربوط به طرح آبراهام یعنی سلطه صهیونیست‌ها بر منطقه، این تهدید‌ها ناشی از این است که این کشور‌ها به جای اینکه بیایند پیوندشان را با کشور‌های منطقه و جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، رفتند و امنیت خودشان را در اختیار قدرت‌هایی دادند که امروز این قدرت‌ها نه اینکه تأمین کننده امنیت برای این کشور‌ها نیستند، بلکه پایگاه‌های نظامی خود را به نقاط دور و نزدیک بردند، آیا آن‌جا الان امنیت دارد.

سؤال: یک نکته‌ای را اشاره کردید و گفتید که امریکایی‌ها مستقیم در حمله‌های اخیر حضور داشتند؟

کاظمی قمی: در این عملیاتی که بعد از تثبیت موقعیت در مناطق جدید که انصارالله به دست آورد، در این حمله‌های چند روزه هوایی که عربستان انجام می‌دهد، امریکایی‌ها مشارکت دارند.

سؤال: با وجود این حمایت امریکایی‌ها چرا بن سلمان به دنبال جلب حمایت مصری‌ها بوده و حتی دستی هم به اسرائیل دراز کرده است؟

کاظمی قمی: به‌خاطر اینکه در حین جنگ این‌ها نکته‌های کلیدی است که امروز رهبران کشور‌های منطقه به آن رسیده‌اند، اما به دلیل ساختار امنیتی و اقتصادی که با غرب چسبندگی دارند، ولیعهد عربستان به ترامپ در وسط معرکه درخواست کمک کرده است، امریکایی‌ها جواب ندادند، در مقاطعی که تهاجم زمینی شروع شده بود و پیشروی‌های انصارالله انجام شد و انصارالله اقدام‌های پیش‌کنشگرانه انجام داد، در آن مقطع امریکا پاسخ نداد، برای اینکه به عربستان برای پذیرش طرح آبراهام فشار بیاورد.

عربستان شرط پذیرش را منوط کرده است به دو دولتی‌ شدن در سرزمین‌های اشغالی یعنی دولت فلسطینی و دولت یهود، اما این‌ها را نه امریکایی‌ها و نه صهیونیست‌ها می‌خواهند. در آن معرکه که عربستان دچار مشکل جدی بود، گلوی عربستان را فشار دادند که این کار صورت بگیرد. اتفاق این شد در یک اقدام پیش‌کنشگرانه، ارتش نیابتی عربستان که طراحی کرده بودند، برای اینکه العدیده را بگیرند و از آنجا یک معبری باز کنند برای تصرف صنعای پایتخت، به دلیل آمادگی که در حوزه نظامی، دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی با به‌کارگیری ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی و طراحی که انصارالله انجام داد، توانست این ارتش نیابتی عربستان را در منطقه در داخل یمن که ستاد نیرو‌های نظامی کلاسیک آن حدود ۷۰ هزار نفر است، شکست دهد؛ به غیر از ۱۰ تیپ نیرو‌هایی که از عشایر جمع شده بودند، استعداد یک ارتش بزرگ را داشت، به غیر از آتش پشتیبانی که از عربستان می‌آمد. ۴ هزار ارتش، خودرو‌های نظامی و تانک و نفربر داشت، به غیر از توپخانه آن و موشکی و آن‌ها، چنین استعدادی در برابر مقاومت انصارالله داشتند. انصارالله توانست در ۱۰ روز یعنی از روز ۱۲ شهریور که عملیات شروع شد تا ۲۱ شهریور، کل این ارتش را منهدم کند.

سؤال: انصارالله از یک بیستم توان نظامی خود استفاده می‌کند؟

کاظمی قمی: انصارالله امروز به عنوان ارتش یمن ایفای نقش می‌کند و به‌عنوان نیروی مقاومت که آمده دولت یمن را در چارچوب قانون اساسی شکل داده است. یعنی دولتی که امروز در صنعا است، یک دولت قانونی بر مبنای قانونی اساسی یمن است، آن را شکل داده، ارتش ملی امروز به‌پاخاسته است، رزمنده‌های انصارالله و نیرو‌های بسیج، شاید این آمار برای شما شگفت‌آفرین باشد، انصارالله بعد از عملیات طوفان‌الاقصی یک فراخوان بسیج داد برای کمک به فلسطین. ۷۰۰ هزار نیروی یمنی آماده برای رزم با رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی شدند.

درخواست یمنی‌ها از عربستان این بود که اجازه بدهید از مسیر زمینی ما برویم به سمت بیت المقدس؛ این نیرو، رزمنده‌های انصارالله و نیرو‌های کلاسیک ارتش یمن که عدد آنان ۵۰۰ هزار تا است، قابل مقایسه با ۶ تا کشور حوزه جنوبی حاشیه خلیج فارس نیست و از لحاظ استعداد رزمی، شایستگی‌های رزمی، انگیزه‌های مقاومت و دفاع و شما امروز می‌بینید در این جنگ چه اتفاقی افتاد. من به برخی از آن می‌خواهم که اشاره کنم. یک بعد آن این بود که در این جنگ نزدیک به ۵۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت آزاد شد و ۴ جزیره مهم، یکی از جزایر به نام جزیره میون می‌گویند که درست وسط تنگه باب‌المندب است.

اتفاق دوم، کنترل کامل ارتش یمن و انصارالله بر تنگه باب المندب است. اتفاق سوم این است، از حدیده تا باب المندب چیزی در حدود ۲۶۰ کیلومتر است، کل سال در اختیار انصارالله و ارتش یمن قرار گرفت. یعنی کنترل آبی نه تنگه باب المندب، کل این مسیر و اتفاق دیگری که می‌افتد، سیطره اطلاعاتی یمنی‌ها بر پایگاه‌های امریکا در جیبوتی، اریتره و سومالی است. ضمن اینکه در این عملیات، آن طرح تهاجمی این ارتش نیابتی به صنعا هم خنثی شد، این هم یک واقعیت است.

سوال: پیش‌کنشگرانه که گفتید منظور شما این بود؟

کاظمی قمی: بله، دستاورد‌های داخلی این است، دیگر چیست؟ شاید برای شما تعجب‌آور باشد، یکی از کشور‌های همسایه در این جنگ به کمک عربستان بود و جریان سومالی‌لند را شکل دادند، به دنبال تجزیه دارفور سودان هستند، همان‌طور که در جنوب سودان اتفاق افتاد، دنبال این بودند، همین منطقه‌ای که امروز بازگشت کرد به سرزمین مادری، این‌ها با کمک انگلیسی‌ها دنبال این بودند که این سرزمین را جدا کنند، لابی‌هایشان در سازمان ملل برای به رسمیت شناختن این سرزمین است، یک سومالی‌لند دیگری در این منطقه ایجاد کنند، یعنی رایزنی‌های آن را شروع کرده بودند. طرح کشوری که در تجزیه این کشور‌ها نقش داشت، متاسفانه یک کشور همسایه‌ای که امروز اولین کشوری است که طرح آبراهام را امضا می‌کند، این هم خنثی شد و انگلیسی‌ها هم در این خباثت ذی‌نفع بودند. این هم یک مسئله است.

دستاورد دیگری که امروز هست؛ امروز برای عربستان دیگر به‌طور کامل محرز شد که در حوزه اقتصاد و امنیت، تاب‌آوری در برابر مقاومت نشأت‌گرفته از دفاع در برابر تجاوز عربستان و ائتلاف دشمن را ندارد.

این را من جدی و واقعی می‌گویم، یمنی‌ها، ارتش یمن می‌تواند در ۲۴ ساعت بحران اقتصادی و امنیتی برای عربستان به‌وجود بیاورد، اما نگاه یمنی‌ها بر کشتار نیست. در همین معرکه اخیر، من درباره بلوغ سیاسی یمنی‌ها می‌خواهم بگویم، هدف‌گذاری کردند که این تجاوز را باید خنثی کنیم. ارتش نیابتی عربستان، البته این ارتش قبل از اینکه عربستان، آن را تحت هدایت و پشتیبانی بیاورد، در اختیار امارات بوده است و اماراتی‌ها آن را شکل دادند، فرماندهی آن هم با ژنرال طارق بود به عنوان برادرزاده علی عبدالله صالح و فرمانده گارد ملی ارتش یمن در سابق که فرماندهی چنین ارتشی را انجام می‌داد و انصارالله هم آمد در یک معرکه‌ای این‌ها را از بین برد.

من این را فراموش کردم که بگویم، انصارالله آمد در این معرکه از هوش مصنوعی استفاده کرد، شگرد آن را نمی‌خواهم الان مطرح کنم، اما با هوش مصنوعی کاری کرد که سازمان رزم این ارتش را از بین برد و نیرو‌های در در خط مقدم را آن لبه جلوی منطقه نبرد، مجبور به فرار کرد. یک کار بزرگ این‌ها بود، خارج از مسائل نظامی و اطلاعاتی آنان که در مسائل اطلاعاتی هم کولاک کردند به اعتقاد من، در حوزه سیاسی چه کار کردند یمنی‌ها؟ آمدند دیپلماسی (سیاست خارجی) را فعال کردند با شورای انتقالی در عدن، اطمینان و اعتمادسازی کردند که عملیات ما به شما هیچ‌گونه تعرضی ندارد؛ به علاوه، حزب اصلاح را که یک جریان اخوانی مورد حمایت عربستان هست، این‌ها هم در همین منطقه جنوبی بودند، اطمینان پیدا کردند که در این معرکه این‌ها دخیل نیستند و گام دیگری که انصارالله و ارتش یمن برداشت، منطقه‌هایی که گرفتند در طول ۱۵۰ کیلومتر سواحل و در یک عمق نزدیک به ۴۰ کیلومتر که شهر‌های مهم را گرفتند، بلافاصله اعلام عفو عمومی کردند، خیلی از این نیرو‌های کلاسیک فرار کردند و رفتند به منازل؛ این اعلام عفو عمومی، سران شیوخ عشایر را به سمت انصارالله کشاند. افراد حاضر در نقطه مقابل، به‌ دنبال تسلیم شدن خود بودند.

حالا غنایمی که گرفتند و خیلی چیز‌های دیگر و شما در صحنه داخلی دستاورد‌ها را دیدید و در سطح منطقه‌ای ثابت کرد که یمنی‌ها، انصارالله، ارتش یمن به‌عنوان ارتش مقاومت که ستون فقرات مقاومت در منطقه است، باید قبول کنیم و ببینیم، به دنبال این هستند که یمن را نه از مسیر جنگ، از مسیر تفاهم با عربستان هم دنبال این موضوع هستند.

من در یک برنامه‌ای که با شما داشتم، گفتم نصیحت برادرانه و خیرخواهانه بنده به دولتمردان عربستان این است، نه پیمان دفاعی سه جانبه می‌تواند راه حل مشکل باشد، نه اتکاء به امریکا و نه هیچ قدرت دیگر؛ راه برون رفت از بحران برای عربستان با یمن، مسیر گفت‌و‌گو، مصالحه و دیپلماسی فعال است. ما هم می‌توانیم کمک کنیم، رفتن به سمت امریکا درست نیست، امریکا الان خودش را نمی‌تواند در معرکه جمع کند.

سوال: رویترز یک ادعایی کرده بود که پشت صحنه با انصارالله مذاکره می‌کنیم، مذاکره پنهانی؟

کاظمی قمی: این ادعاهای ونس بود و اینکه ما می‌خواهیم مذاکره‌ای با انصارالله کنیم. انصارالله کیست؟ از نگاه امریکا همان گروه تروریست است که امروز امریکایی‌ها بعد از این موفقیت‌هایی که ارتش یمن، انصارالله به‌دست آورده است، به‌عنوان یک قدرت بگوید که باید مذاکره کند. پیامد پیروزی‌های یمن در میدان برای رژیم اشغالگر چیست؟ شما می‌دانید شریان حیاتی و اقتصادی این رژیم بستگی دارد به این کانال‌ها و مسیر‌ها و تنگه‌هایی که در منطقه است برای اقتصاد و تجارت. به شدت الان نگران هستند، به شدت این پیروزی‌ها بر صحنه غزه، لبنان و سوریه اثر می‌گذارد. پس برای رژیم اشغالگر هم این پیروزی یمن، یک شکست بزرگ است و مسئله دیگر چه؟ برای امریکایی‌ها است، امریکایی‌ها در تداوم شکست خود در برابر مقاومت ملت ایران؛ این پیروزی‌های جبهه یمن، یک شکست راهبردی در حوزه بین‌المللی برای خود امریکایی‌ها است.

سوال: چه اثری می‌گذارد؟

کاظمی قمی: اثر آن این است، دیگر نمی‌توانند به امریکایی‌ها اعتماد کنند که امریکا می‌تواند پیام‌آور امنیت باشد، می‌شود به او اتکا کرد؟ نمی‌شود به او اتکا کرد، امریکایی که آمد و تصور آن همین بود که در دو هفته نظام ایران را از بین می‌برم، کشور را تجزیه می‌کنم، الان ۱۵ ماه است که نتوانسته است. ما الان می‌گوییم ۲۰۰ روز مردم ما در تجمع‌های خیابان هستند، ۱۵ ماه است ملت ما مقاومت کرده‌اند، شما از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ که نگاه کنید تا امروز ۱۵ ماه گذشت، ببینید اثرهای این مقاومت در داخل امریکا در سطح منطقه‌ای، همین که شما هم اشاره کردید که پیمان دفاعی سه‌جانبه، یک دلیل آن، این است؛ به این جمع‌بندی برسند که امریکایی‌ها نمی‌توانند.

سوال: عربستان از اول هم با پیمان آبراهام خیلی میانه‌ای نداشت؟

کاظمی قمی: من باورم این است. اینکه گفته می‌شود امضای پیمان آبراهام به مفهوم ایجاد روابط با رژیم است، این قدری اشکال دارد. امضای پیمان آبراهام به مفهوم علنی کردن آن روابط مخفی این حکام منطقه با اسرائیل است و الا شما ببینید قبل از اینکه بحرین، مراکش و امارات امضا کنند، شما می‌بینید که هیئت‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی این‌ها، رفت و آمد خاخام‌های این‌ها در منطقه خیلی جدی است.

سوال: وقتی عربستان از امریکایی‌ها طلب کمک می‌کند و آن نمی‌پذیرد، شرط آمریکایی‌ها را هم مبنی بر اینکه وارد پیمان آبراهام شود، نمی‌پذیرد؟

کاظمی قمی: دلیل آن، این است که به‌طور در جهان اسلام با مشکل روبرو می‌شود. چهره رژیم اشغالگر قدس به‌عنوان یک رژیم کودک‌کش بوده و غزه، بیش از ۷۵ هزار شهید داشته است.

سوال: اگر به دنبال آن چهره در جهان اسلام هستند، چرا الان از اسرائیل طلب کمک می‌کنند؟

کاظمی قمی: من طلب کمک آن‌ها از امریکا را عرض کردم.

سوال: از اسرائیل طلب کمک نکرده است؟

کاظمی قمی: نه، این‌ها در داخل خود عربستان هم دچار مشکل می‌شوند. ایجاد رابطه با یک رژیمی که ماهیت آن، این است. شما الان ببینید، نظرسنجی‌هایی که برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۱ در امریکا از طرف یک دانشگاه معتبر انجام می‌شود، درصد طرفدار‌ی‌ شهروندان امریکایی از فلسطین، الان به مراتب بیشتر از حمایتی است که شهروندان امریکایی از اسرائیل می‌کنند، ولو به‌طور صوری؛ اروپایی‌ها هم امروز موضع می‌گیرند که اسرائیل را به علت جنایت‌های آن در کرانه باختری، تحریم کنیم.

جا دارد که عرض کنم، رژیم اشغالگر در فضای آتش بس امروز در فلسطین دو اقدام خطرناک انجام می‌دهد. یکی یهودی کردن کرانه باختری و الحاق آن به سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ است و دوم، برداشتن گام‌های تدریجی برای آواره کردن مردم غزه است. اعلام رسمی هم کرده است، این موضع نخست‌وزیر فعلی نیست، این سیاست رژیم است. الان شما می‌بینید ارتش و پلیس به شهرک‌نشین‌های یهودی در کرانه باختری کمک می‌کند که این‌ها می‌زنند و فلسطینی‌ها را آواره، ضرب و شتم و دستگیر می‌کنند.

پلیس به بهانه‌هایی، سرزمین‌ها و زمین‌های آنان را اشغال می‌کند و به‌طور علنی، وزیر داخلی می‌گوید که باید ملحق شود به سرزمین‌های اشغالی ۴۸ یعنی آنجایی که الان در اشغال است و در غزه چه؟ بر خلاف همه شعار‌هایی که امریکایی‌ها و ترامپ داد که من شورای صلح، ایجاد و گذرگاه‌های مرزی را باز می‌کنم که کمک‌های انسان‌دوستانه بیاید، از آنچه که گفته شد، حدود کمتر از یک چهارم می‌آید و مردم در سخت‌ترین وضع کمک‌ها هستند؛ از آن طرف، تخریبی که ارتش انجام می‌دهد و دولت آینده اسرائیل دنبال این است که یک وزارتخانه‌ای برای غزه درست کند، یک بودجه کافی در یک فرایند ۷ ساله داشته باشد؛ همه اهالی غزه را از سرزمین غزه که الان نزدیک به ۷۰ درصد سرزمین غزه را هم در اشغال خود گرفته است، بیرون کند. در این فضای آتش‌بس، این جنایت‌هایی است که اسرائیل انجام می‌دهد.

البته چالش‌های داخلی هم دارد که این را به اعتقاد من با توجه به اینکه قدس شریف، آرمان همه مسلمانان و عامل وحدت و همبستگی امت اسلامی است، باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. این در جای خود به نظر من یک برنامه‌ای باید بگذاریم برای مسئله فلسطین؛ پس در مسئله یمن آن‌چه روی داد، درس بزرگی برای عربستان و امریکا بود. امروز در داخل خود یمن هم نشان داد که قدرت ارتش انصارالله در برابر همه مولفه‌های قدرتی که در داخل است، نقش اول را دارد. امروز ارتش انصارالله است که برای وحدت، استقلال و حاکمیت ملی تلاش می‌کند.

باز تاکید می‌کنم که انصارالله قصد تعرض به هیچ کشوری را ندارد و از خودش دفاع می‌کند. بهترین راهکار برای عربستان، بازگشت به مسیر دیپلماسی با خود یمنی‌ها است. اگر بخواهد از این بحرانی که خود ایجاد کرده است و خطایی که این‌ها در پیوستگی خود با امریکا دارند، رهایی پیدا کنند، باید به این سمت بروند، وگرنه مشکل‌های عربستان بیشتر خواهد شد. من به این نکته اطمینان دارم و یک بار دیگر هم شاید عرض کردم، قدرت رزمی و شایستگی‌های رزمی یمنی‌ها در مقایسه با این ۶ تا کشور عربی حوزه خلیج فارس، قابل مقایسه نیست.

سوال: البته امروز یک نقلی مطرح شد که عربستان به علت ترس از کودتا در داخل کشور خود خیلی به ارتش قدرت نمی‌داده و یکی از عللی که نمی‌تواند در برابر انصارالله موفقیت داشته باشد، این است.

کاظمی قمی: شما نگاه کنید، بودجه‌های سنگینی که برای تقویت ارتش می‌گذارد، چقدر است؟ رقم بالایی است. حالا سوال این است که نظام حاکم بر ریاض، جز اتکای به ارتش به چه نیروی بازدارندگی می‌تواند اتکا کند؟

سؤال: پس به نظر شما این نگرانی که مطرح می‌کنند، واقعی نیست؟

کاظمی قمی: نه؛ در رأس نیروی مسلح، یکی از شاهزاده‌های بن سلمان است، برادر ولیعهد است، چه پشتوانه‌ای دارند به غیر از ارتش. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران است که نیروی مردمی دارد؟ لبنان است که نیروی مقاومت حزب الله را دارد؟ عراق است که مردم یکپارچه، مقاومت و حشدالشعبی را دارد؟ به چه چیزی می‌خواهد اتکا کند؟ اتکای عربستان به امریکا بوده، اما تنها راه آن، مصالحه با انصارالله یمن است.

یک نکته‌ای را عربستانی‌ها می‌گفتند که ما همیشه نقش میانجی را برای درگیری‌هایی که بین یمنی‌ها است، ایفا می‌کردیم که این هم یک حرف نامربوطی بود که می‌گفتند از ما درخواست کرده است و الان کسی این را باور ندارد. در نتیجه، کنترل انصارالله، ارتش یمن بر تنگه باب‌المندب، امنیت‌آفرین برای حمل و نقل دریایی بین المللی است. یعنی، عربستان شانتاژبازی نکند که انصارالله آمده و این آبراه را به دست گرفته است و این موجب می‌شود که امنیت دریایی به خطر بیفتد.

سؤال: انصارالله چنین قصدی را ندارد؟

کاظمی قمی: انصارالله به مواضع سیاسی که اعلام می‌کند، پایبند بوده و از ابتدا هم گفته است ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که امروز رفع محاصره در برابر رفع محاصره است؛ یعنی با عربستان مشکل دارد، اما کشور‌های دیگر تردد می‌کنند.

سؤال: درباره آزاد کردن سواحل و نزدیک شدن به باب المندب و جزیره میون که اشاره کردید، چگونه است؟

کاظمی قمی: امنیت ساحلی خود را تأمین می‌کند، اگر دشمن بیاید، با دشمن برخورد می‌کند.

سؤال: چرا آزاد کردن این منطقه‌ها دارای اهمیت است؟

کاظمی قمی: تا الان در کنترل دشمن بوده، الان در کنترل حاکمان واقعی یمنی‌ها است. یمنی‌ها به کدام عهدی که گفتند، پایبند نبوده‌اند؟ کجا کاری خارج از قاعده انجام داده‌اند؟ در درگیری‌های این ۱۱ سال که ۸ سال جنگ مداوم داشتند، آن‌جایی که عربستان کم می‌آورد و مسئله آتش‌بس مطرح می‌شد، بلافاصله انصارالله می‌پذیرفت. این راه محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده است. مذاکره در اروپا گذاشتند، رفت، مذاکره در کویت گذاشتند، حتی یک بخشی از مذاکره را به جنوب عربستان بردند، در حالی که وسط جنگ بودند، اما یمنی‌ها رفتند و پیمان امضا کردند؛ این عربستان بود که به تعهد عمل نکرد.

سؤال: اشکالی دارد که انصارالله، تنگه باب المندب را به‌عنوان یک اهرم فشار ضد امریکا استفاده کند؟

کاظمی قمی: این توان ضد دشمن است. اگر امریکا امروز وارد درگیری با یمنی‌ها شود، این موضوع روی خواهد داد. الموت الیهود، جزو ۵ شعار اصلی یمنی‌ها است. ما این را نمی‌گوییم، اما آنان می‌گویند. وقتی می‌گویند یهود، مفهوم آن قوم یهود نیست، مفهوم آن، جریان سیاسی نژادپرست استعماری صهیون است. امریکا و اسرائیل و یهود را می‌گویند. این جزو اصول حاکم بر سیاست خارجی آنان است، اما هیچ ارتباطی با امنیت آبراه بین‌المللی و امنیت کشور‌ها ندارد.

امروز خود انصارالله، عامل ثبات است. بر تنگه باب المندب، حاکم شده، چون حاکم واقعی است و او می‌خواهد این مسیر آبراه باز باشد و رفت و آمد‌ها صورت بگیرد و با هیچ کشوری هم دشمنی ندارد. انصارالله تا الان از منافع و تمامیت سرزمینی خود دفاع کرده، در کجا تجاوز کرده؟ آن‌جا هم که به عربستان تاخته، واکنش به تجاوز‌ها بوده است. ایران هم بار‌ها تأکید کرده است که ما باب مذاکره‌ای که با عربستان آغاز کردیم، یکی از مسائل آن مربوط به یمن بود؛ حتی در گفت‌و‌گو‌هایی که در بغداد بین ما و عربستان بود و اینکه می‌توانیم کمک کنیم تا این مشکل را حل کنیم. الان هم به اعتقاد من، عربستان اگر بخواهد راه ثوابی را انتخاب کند تا از این بحران خارج شود، راه حل آن در این است که با انصارالله بنشیند و مذاکره کند.

سؤال: جمهوری اسلامی ایران حاضر است در این میان، میانجی‌گری کند؟

کاظمی قمی: ما در هر وضعی که بتوانیم، به ثبات و امنیت منطقه کمک می‌کنیم. به اعتقاد من، ایران پیشگام خواهد بود. در این جنگ که به ما تحمیل شده و امریکایی‌ها از پایگاه‌هایی که در سرزمین‌های این کشور‌ها بوده است، ضد ملت ما تجاوز کرده‌اند، ایران اعلام رسمی کرده است که پایگاه‌های ضد ایران را می‌زنیم؛ پیام رهبر معظم انقلاب را ببینید، دست برادری می‌دهند و می‌فرمایند که بیایید با هم کمک کنیم.

من در افق و چشم‌انداز وضعی که پیش می‌رویم، می‌بینم که منطقه به سوی شکل‌دادن یک ترتیب امنیتی جدید با مرکزیت خود منطقه و عاری از بیگانه می‌رود. شاید این موضوع، یک مقدار زمان ببرد، اما مسیری که می‌رویم، این خواهد بود.