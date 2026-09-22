حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، به مناسبت درگذشت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی (قدس سره) پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالحسن حسن‌زاده، نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، به مناسبت درگذشت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

رحلت اندوه بار فقیه وارسته ، عالم ربانی حضرت آیت الله آقای سید موسی شبیری زنجانی را به حضرت بقیه الله الاعظم امام عصر (عج) حوزه های علمیه ، رهبر بزرگوار انقلاب و بیت شریف ایشان ، تسلیت و تعزیت عرض می نمایم .

آن فقیه متقی در تتبع و تحقیق و سعه صدر عالم یگانه دوران و شخصیتی بی نظیر بود .

آرا‌ و نظرات فقهی و رجالی و حدیثی ایشان برای سال های متمادی ، مرجع اساتید و محققین حوزه خواهد بود . ارتباط گسترده و دیرینه این مرجع عالی قدر با رهبر شهید انقلاب یادآور ، ارتباط دوستانه و صمیمانه پدر بزرگوارشان آیت الله سید احمد شبیری زنجانی با حضرت امام خمینی (ره) است .

بدون تردید درگذشت این عالم عامل ، ضایعه ای سخت برای حوزه های علمیه خصوصا حوزه علمیه قم و نظام جمهوری اسلامی است که امید است با فضل و رحمت حضرت حق جل و علا ، این ضایعه جبران گردد .

از خداوند سبحان برای این عالم زاهد و متخلق رحمت و مغفرت و رضوان و برای بازماندگان بزرگوار اجر و صبر مسئلت دارم .

سید ابوالحسن حسن زاده، نماینده مردم شریف استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

نهم ربیع الثانی ۱۴۴۸

۳۰شهریور ماه ۱۴۰۵