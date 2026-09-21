طرح ملی شهاب ویژه شناسایی و ارزیابی استعدادهای کبدی رده‌های نونهالان و نوجوانان استان لرستان، به میزبانی شهرستان چگنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این طرح، کبدی‌کاران رده‌های پایه از شهرستان‌های مختلف استان حضور یافتند و زیر نظر سیدجواد نیک‌قلب، دبیر فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، مربیان و مسئولان هیئت کبدی استان مورد ارزیابی فنی و استعدادیابی قرار گرفتند.

اجرای طرح شهاب با هدف شناسایی استعدادهای برتر در رده‌های پایه و فراهم کردن مسیر رشد آنان برای حضور در سطوح بالاتر و تیم‌های ملی انجام می‌شود؛ رویکردی که فدراسیون کبدی نیز بر تداوم آن از سنین پایه تأکید دارد.

در پایان این ارزیابی‌ها، سه ورزشکار مستعد از شهرستان‌های خرم‌آباد و چگنی نظر کادر ارزیابی را جلب و ضمن دریافت لباس تیم ملی، برای ادامه مسیر قهرمانی و حضور در فرآیند انتخاب تیم‌های ملی معرفی شدند.

سیدجواد نیک‌قلب، دبیر فدراسیون کبدی، در حاشیه اجرای طرح شهاب، استعدادیابی در رده‌های پایه را یکی از محورهای مهم توسعه کبدی عنوان کرده و تأکید کرده است ورزشکاران شناسایی‌شده باید پس از کشف استعداد، در یک مسیر مستمر آموزشی، مربیگری و رقابتی قرار بگیرند تا زمینه حضور آنان در تیم‌های ملی فراهم شود.