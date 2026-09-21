به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۸ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۱۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۲۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۹ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

قال رسول الله صلى الله علیه و آله فرمود: لا یَکونُ الرَّجُلُ مِنَ المُتَّقینَ حَتّى یُحاسِبَ نَفسَهُ اَشَدَّ مِن مُحاسَبَةِ الشَّریکِ لِشَریکِهِ فَیَعلَمَ مِن اَینَ مَطعَمُهُ وَ مِن اَینَ مَشرَبُهُ وَ مِن اَینَ مَلبَسُهُ اَ مِن حِلٍّ ذلِکَ اَم مِن حَرامٍ.

انسان از تقواپیشگان نیست مگر آن که سخت‌تر از حسابرسى شریک از شریک، از خود حساب بکشد و بداند خوردنى، نوشیدنى و پوشیدنى اش از کجاست آیا از حلال است یا حرام؟ (غررالحکم، ج ۶، ص ۴۴۱، ح ۱۰۹۲۶)

احکام شرعی:

بجا آوردن نمازهاى متعدّد با يک وضو

سوال) آيا مى‌شود با وضوى نماز صبح نماز ظهر را هم به جا آورد با توجه به اينكه نيت براى نماز صبح بوده است؟

جواب) اگر وضو را باطل نکرده‌ايد، اشکال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)