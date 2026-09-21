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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر هوشیاری، جهاد تبیین، امر به معروف و نهی از منکر و حضور مردم در صحنه استمرار داشته باشد، بسیاری از توطئههای دشمن نقش بر آب خواهد شد و این خود اثر بازدارندگی ارزشمندی برای کشور ایجاد میکند. جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزه موشکی، پهپادی، موشکهای کروز، سامانههای سایبری، جنگ الکترونیک و پدافند هوایی در حال تقویت توانمندیهای خود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، شامگاه امروز در آیین اختتامیه دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر اینکه راه شهدا مسیر استقامت، حقطلبی و عدالتخواهی است، گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، هویت تاریخی و رهبری دینی، در برابر فشارها و جنگهای تحمیلی ایستاده و در نبردهای اخیر نیز «صبر راهبردی» و استقامت مردم، معادلات جدیدی را در میدان رقم زده است.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه شهدای چهارمحال و بختیاری حرکت برای اعتلای کلمه حق، ذلتستیزی، عدالت و اصلاح جامعه را در مسیر قیام امام حسین (ع) دنبال کردند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) شهادت را با پیروزی و شکست در میدان نبرد مقایسه نمیکرد و شهادت را اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت میدانست؛ از همین رو شهدا ذخایر عالم بقا هستند.
سرلشکر ایزدی با گرامیداشت یاد شهدای استان چهارمحال و بختیاری، از سرداران و فرماندهان شهید این خطه یاد کرد و افزود: سردار شهید حاج غلامرضا سلیمانی در سختترین شرایط، آنچه را تکلیف خود میدانست با مجاهدت انجام داد و در ادامه همان مسیر خونینی که همرزمانش ترسیم کرده بودند، به شهادت رسید.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش رزمندگان چهارمحال و بختیاری در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: تیپ قمر بنیهاشم (ع) و یگانهای این استان در عملیاتهای مهم دفاع مقدس، از جمله بدر، کربلای یک، کربلای پنج و کربلای هشت، صحنههای ماندگاری را رقم زدند.
وی ادامه داد: در عملیات بدر، رزمندگان این یگان با عبور از دجله و انهدام پل مستقر بر روی این رودخانه، زمینه پیشروی نیروهای اسلام را فراهم کردند و در عملیات کربلای یک نیز با وجود کمبود شدید نیروی انسانی، مأموریت آزادسازی مهران را به سرانجام رساندند.
«کربلای یک» با ۳۳ گردان به پیروزی رسید
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان خاطرهای از عملیات کربلای یک گفت: برای اجرای این عملیات به ۷۲ گردان نیاز داشتیم، اما با همه تلاشها بیش از ۳۳ گردان فراهم نشد؛ با همین تعداد نیرو و با توکل به خدا و تغییر طرح عملیاتی، رزمندگان اسلام نه تنها مهران را آزاد کردند، بلکه ارتفاعات قلاویزان را نیز به تصرف درآوردند و بر شهرهای بدره و زرباطیه عراق اشراف پیدا کردند.
وی با اشاره به عملیات کربلای پنج نیز گفت: زمانی که رزمندگان لشکر قمر بنیهاشم (ع) در کنار دیگر یگانها به خطوط مستحکم دشمن در شلمچه حمله کردند، حجم گستردهای از تجهیزات زرهی و توپخانهای دشمن در منطقه متمرکز شده بود، اما ایمان و صلابت رزمندگان اسلام حماسهای عاشورایی رقم زد.
دفاع مقدس فقط فتح خاک نبود
ایزدی با اشاره به آزادسازی خرمشهر تصریح کرد: فتح خرمشهر فقط فتح خاک نبود، بلکه فتح ارزشهای الهی بود و پیروزیهای دفاع مقدس، معادلات منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داد. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی را انقلاب ارزشها دانست، افزود: خون شهدا در طول سالهای گذشته در جامعه بعثت ایجاد کرده و امروز وظیفه ما تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و تداوم راه شهداست.
«صبر راهبردی» یکی از عوامل ایستادگی ایران است
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تحولات و نبردهای اخیر، اظهار داشت: در جنگ اخیر نیز ملت ایران با تکیه بر همان مؤلفههایی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، در برابر دشمن ایستاد و «صبر راهبردی» به یکی از عوامل مهم این ایستادگی تبدیل شد.
ایزدی افزود: برخی تحلیلگران غربی نیز درباره دلایل ایستادگی ایران سخن گفتهاند و در کنار صبر راهبردی، از عمق تاریخی و هویتی مردم ایران و همچنین ساختار متفاوت تصمیمگیری در جمهوری اسلامی یاد کردهاند.
وی ادامه داد: ایران امروز با وجود تحریم، محاصره و فشارهای مختلف، تحت رهبری ولایت فقیه توانسته است پایداری و تابآوری خود را نشان دهد و این ایستادگی متأثر از خون بیش از ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری و هزاران شهید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
باید روایت پیروزی ایران را تبیین کنیم
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: امروز ما وظیفه داریم حدیث پیروزی جمهوری اسلامی ایران را تبیین کنیم و در این مسیر باید هوشیار باشیم، چراکه دشمن در کنار جنگ متعارف، در جنگ شناختی، فضای مجازی و رسانه نیز تلاش میکند افکار عمومی را از حقیقت منحرف کند.
وی با اشاره به ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری، جهاد تبیین، امر به معروف و نهی از منکر و حضور مردم در صحنه استمرار داشته باشد، بسیاری از توطئههای دشمن نقش بر آب خواهد شد و این خود اثر بازدارندگی ارزشمندی برای کشور ایجاد میکند.
توان موشکی و پهپادی ایران در حال پیشرفت است
ایزدی با اشاره به ظرفیتهای دفاعی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزه موشکی، پهپادی، موشکهای کروز، سامانههای سایبری، جنگ الکترونیک و پدافند هوایی در حال تقویت توانمندیهای خود است.
وی همچنین با اشاره به تنگه هرمز و تحولات منطقه اظهار داشت: جبهه مقاومت اسلامی نیز در میدان حضور دارد و رزمندگان یمنی در مسیر مقابله با دشمن حرکت میکنند.
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه مدعی شد که نیروهای هوافضای سپاه در جریان نبردهای اخیر توانستهاند موشکهای خود را به سمت ناو هواپیمابر آمریکا و شناورهای رزمی این کشور شلیک کنند و این اقدام را نشانه شکلگیری «معادلهای جدید» در صحنه نبرد دانست.
«راه شهدا» یعنی ایستادگی
ایزدی در پایان با تأکید بر اینکه مسیر شهدا همچنان ادامه دارد، گفت: افتخار ملت ایران این است که از امت پیامبر اکرم (ص) است و امروز علما، فرهیختگان، بسیجیان، پاسداران و نیروهای مسلح در مسیری حرکت میکنند که بر پایه توحید، ولایت و استقامت بنا شده است.
وی با اشاره به آیه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ» افزود: استقامت، فرمان الهی است و در این فرمان، پیروزی نهفته است؛ بنابراین باید بیدار و هوشیار بود و راه شهدا را با تبیین حقیقت و حفظ آمادگی ادامه داد.