به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی و غیور آذربایجان غربی همپا و همنوا با دیگر ایرانیان مقاوم در دويست و پنجمین شب حماسه و حضور به میدان آمده اند تا به دشمنان اعلام کنند همچنان پای کار ایران ایستاده اند.

شرکت کنندگان در این تجمعات وحدت و بصیرت را سلاح برنده مقابله با دسیسه های مختلف دشمنان اعلام و بر ادامه حضور گسترده در میدان صیانت از امنیت و تمامیت ارضی و منافع ملی تاکید کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی همچنین در آستانه بازگشایی مدارس یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا و رهبر شهید انقلاب تاکید کردند.