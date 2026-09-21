

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در دوشنبه ۳۰ شهریور به شرح زیر است:

گرفتار در گرداب جنگ، حال این روز‌های ترامپ است که مصداق این ضرب المثل شده است، خودکرده را تدبیر نیست. امروز نیرو‌های مسلح ایران در بیانیه‌ای گفته‌اند طعم تلخ شکست‌های بیشتر را به دشمن می‌چشانیم. شکستی که امروز با چاشنی سرنگونی پهپاد‌های گران قیمت شان موسوم به قصاب قندهار یا همان MQ1 شمار پهپاد‌های اسقاطی امریکا را به عدد ۲۷۹ رسانده است. از برج مراقبت تنگه هرمز هم خبر رسیده است که دیده بانی نیروی دریایی بر این ترانزیت آبی عمیق‌تر شده است. رویترز گزارش داده است تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین حد در هفته‌های گذشته رسیده است. تسلط دریایی که این روز‌ها یک بازوی قدرتمند دیگر هم به آن پیوند خورده است، انصارالله ید قدرت خودش را در دریای سرخ به رخ کشیده است و با تسلط بر باب المندب دو تنگه با یک اهرم ژئوپلیتیک را نصیب جبهه مقاومت کرده است.

حالا با گفته میدل ایست آی، ایران با راهبرد مرگ، با هزار ضربه چاقو با استفاده همزمان از همه جبهه‌های مقاومت هزینه جنگ را برای امریکا بالا برده است و دیگر نیازی به پیروزی ندارد، بلکه تنها باید در طول زمان در برابر دشمن خودش صبر و مقاومت بیشتری داشته باشد. در آن سو، اما به گفته نیویورک تایمز، ترامپ پشت عربستان را خالی کرده است و گفته است فعلاً قصد ندارد در حملات علیه یمن مشارکت کند. کارشناسان این شانه خالی کردن را به سنگینی بار تبعات اقتصادی جنگ با ایران بر روی دوش ترامپ ربط داده‌اند. شرایطی که با افزایش بی سابقه قیمت سوخت رخ داده است و برخی جایگاه داران در امریکا اعلام کرده‌اند که گازوئیلی برای فروش ندارند. همزمان واشنگتن پست اعلام کرده است بدترین بخش شوک اقتصادی جنگ با ایران هنوز از راه نرسیده است، اوضاعی که گاردین نام دیگر آن را گرداب اقتصادی گذاشته است. گردابی که تاکنون هزار و ۲۰۰ دلار به هر خانوار امریکایی هزینه تحمیل کرده است. درباره تازه‌ترین اثر بسته شدن تنگه هرمز هم فایننشال تایمز اعلام کرد، روغن موتور در امریکا سهمیه بندی شد، کوچک شدن جیب مالی امریکایی‌ها که حامی ترامپ را هم نگران کرده است.

سناتور چاک گرسلی از رئیس جمهور امریکا خواسته است صادرات گازوئیل را ممنوع کند، چون گازوئیل امروز رکورد بی سابقه‌ای در امریکا زد و به قیمت ۶ دلار و ۵۰ سنت رسید تا باز هم شاخص تورم را بالا و رشد اقتصادی را پایین بیاورد. نوسانی که کشور‌های اروپایی را هم درگیر کرده است و مردم آنها شده‌اند مصداق آش نخورده و دهان سوخته. برای نمونه فقط در فرانسه با افزایش بهای سوخت مردم به جای گازوئیل به استفاده از روغن کلزا روی آورده‌اند. بله به این نزول اقتصادی سیاسی، سقوط آزاد محبوبیت ترامپ هم اضافه شده است. در جدیدترین نظرسنجی ان بی سی نیوز میزان رضایت از عملکرد ترامپ به ۴۱ درصد رسیده است که این پایین‌ترین میزان رضایت از ترامپ تاکنون است درحالی که ترامپ کمرش از این شکست‌ها خم شده است. رئیس جمهور کشورمان امروز در آئین آغاز سال نوی تحصیلی از نسیم امید گفت که در کشور جاری شده است و با توانمندی شکوفه‌های نو، با دوستی و همدلی و تلاش دومینوی موفقیت‌های ایران کامل و درخت انقلاب تنومندتر خواهد شد. دانش آموزان هم درحالی با عطر آشنای مشق و مدرسه در ماه مهر حاضر می‌زنند که جای ۳۴۴ دانش آموز و معلم در کلاس‌ها خالی است و آخرین تصویر از آنها کوله پشتی‌های خاکی است. قابی ماندگار از مظلومیت آنها و جنایت امریکایی ها.

نویسنده: آمنه سادات ذبیح‌پور

