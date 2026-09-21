مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور حماسه نسلی دانست که با تکیه بر ایمان، مسئولیت و فداکاری، از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کردند و بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ متن پیام آقای عباسعلی رضایی به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌هایی است که ملت ایران در آزمونی بزرگ، معنای ایستادگی را نه در شعار، که با جان و جوانی خویش به اثبات رساند. سنگر‌های آن روزگار، مدرسه‌ای شد که در آن ایمان، مسئولیت و فداکاری، در قامت مردان و زنانی تجسم یافت که برای صیانت از ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از خویش گذشتند و روایت نسلی است که در مکتب امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، آموخت که ایمان، هنگامی که با بصیرت و مجاهدت درآمیزد، می‌تواند در برابر بزرگ‌ترین طوفان‌های تاریخ ایستادگی کند.

امروز نیز نام بلند شهیدان، جانبازان و ایثارگران، نه صرفاً در صفحات تاریخ، بلکه در وجدان ملی و فرهنگ این سرزمین جاری است؛ میراثی گران‌سنگ که پاسداشت آن، پاسداشت عزت ایران و حقیقتی است که با خون بهترین فرزندان این ملت به ثبت رسیده است.

در این ایام، یاد و نام قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، و شهدای والامقام جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را گرامی می‌دارم؛ شهدایی که در امتداد راه شهیدان دفاع مقدس، جان خویش را فدای امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی کردند لذا آغاز این هفته را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهیدان و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، می‌دانیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، در برابر عظمت شهیدان و صبر خانواده‌های معظم آنان و ایستادگی جانبازان، آزادگان و همه ایثارگران و رزمندگان سر تعظیم فرود می‌آورم و بر این باورم که ماندگاری این فرهنگ، در گرو آن است که مسئولیت، حقیقت و فداکاری همچنان در متن زندگی اجتماعی ما معنا داشته باشد.

عباسعلی رضایی

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ