مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل احمد احمد، آزاده و جانباز ۷۰ درصد، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با وی، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی این یادگار سال‌های مبارزه و مقاومت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ احمد احمد از مبارزان شناخته‌شده دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است که سالیان متمادی از عمر خود را در زندان‌های ساواک و زیر شکنجه‌های سخت گذراند.

رضایی در این دیدار با اشاره به نقش مبارزان پیش از انقلاب در شکل‌گیری نهضت اسلامی، گفت: روایت مبارزانی که پیش از پیروزی انقلاب، هزینه سنگین ایستادگی در برابر رژیم پهلوی را با تحمل زندان و شکنجه پرداختند، بخشی مهم از تاریخ معاصر و حافظه زنده انقلاب اسلامی است و باید این تجربه‌ها با دقت و امانت به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت درمانی و رسیدگی به مسائل و نیاز‌های این جانباز گران‌قدر تأکید کرد.