به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ۱۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در ۴۹۳ مدرسه مقطع اول متوسطه، فصل تازه تعلیم و تربیت را آغاز کردند.

علی متقیان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با بیان اینکه امسال ، آغاز سال تحصیلی همراه با آغاز برنامه آموزشی ورزشی و نشاط آور جام مهر ایران خواهد بود و این برنامه در همه مدارس استان تا هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت افزود: روز نخست مدرسه با رویکرد روز بدون کتاب و با برنامه‌های شاد و پرنشاط طراحی شده است تا دانش‌آموزان پس از ماه‌ها دوری از مدرسه، با انگیزه و امید وارد محیط آموزشی شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، آرامش و امنیت امروز مدارس را حاصل ایثار و فداکاری افرادی دانست که برای حفظ کشور و آرامش مردم جان خود را فدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: امسال ۱۹۲ هزار دانش آموز وارد مدارس سراسر استان می‌شوند که ۴۷ هزار نفر آنها دانش آموز دوره متوسطه اول هستند.