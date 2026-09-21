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زنگ جوانهها یا همان کلاس هفتمیها امروز در مدارس سراسر استان نواخته شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ۱۶ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در ۴۹۳ مدرسه مقطع اول متوسطه، فصل تازه تعلیم و تربیت را آغاز کردند.
علی متقیان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با بیان اینکه امسال ، آغاز سال تحصیلی همراه با آغاز برنامه آموزشی ورزشی و نشاط آور جام مهر ایران خواهد بود و این برنامه در همه مدارس استان تا هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت افزود: روز نخست مدرسه با رویکرد روز بدون کتاب و با برنامههای شاد و پرنشاط طراحی شده است تا دانشآموزان پس از ماهها دوری از مدرسه، با انگیزه و امید وارد محیط آموزشی شوند.