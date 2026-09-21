دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز با صدور پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و تأکید کرد: فقدان این فقیه فرزانه و عالم ربانی، ثلمه‌ای سنگین و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت، مردم ایران و عموم پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

العُلَمَاءُ حُصُونُ الإِسْلَامِ

عروج ملکوتی فقیه فرزانه، عالم ربانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی، رضوان‌الله تعالی علیه، ثلمه‌ای سنگین و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت، مردم شریف ایران و عموم پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است.

آن بزرگمرد، که عمر شریف خویش را در راه تفقه در دین، پاسداری از میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت نسل‌های دانشمند از عالمان، فرهیختگان و خدمت خالصانه به اسلام و مردم سپری کرد، از چهره‌های ممتاز فقاهت معاصر بود؛ عالمی که علم را با تقوا، اجتهاد را با اخلاق، و مرجعیت را با تواضع و مردم‌داری درآمیخت. فقدان چنین شخصیت کم‌نظیری، تنها خاموشی یک چراغ نیست؛ خاموشی بخشی از حافظه زنده مدرسه‌ای است که قرن‌ها با علم، تقوا و مجاهدت عالمان راستین، راه نورانی اهل بیت (ع) را روشن نگاه داشته‌اند.

حوزه‌های علمیه امروز در سوگ عالمی نشسته‌اند که سرمایه اصلی خویش را نه در هیاهوی زمانه، بلکه در عمق دانش، صدق گفتار، استقلال فکری و حرمت نهادن به حقیقت و عشق به انسان‌ها می‌جست. نام و یاد ایشان در تاریخ فقاهت شیعه، در کنار آثار علمی، شاگردان و میراث اخلاقی آن سالک الی‌الله، باقی خواهد ماند و نسل‌های آینده از این گنجینه بهره خواهند برد.

جامعه روحانیت مبارز این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدین و ارادتمندان آن مرحوم و به‌ویژه بیت مکرم و فرزندان عالم و شایسته ایشان تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته و رجالی نامدار، علو درجات، حشر با محمد و آل محمد علیهم‌السلام و برای بازماندگان و همه داغداران، صبوری، عافیت و عزت مسئلت دارد.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

مصطفی پورمحمدی

دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز