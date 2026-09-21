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در اجرای پویش رودروان، دو طرح ساماندهی رودخانهها با هدف احیای دریاچه ارومیه در نقده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای برنامههای احیای دریاچه ارومیه و در ادامه اقدامات شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی در قالب پویش «رود روان»، عملیات اجرایی دو طرح ساماندهی و بهسازی رودخانهها در شهرستان نقده آغاز شد.
در این راستا، عملیات احداث دیوار ساحلی در ساحل چپ رودخانه گدار، در محدوده بالادست پل ولایت شهرستان نقده، آغاز شده است.
همچنین عملیات ساماندهی رودخانه بالقچی در محدوده بلوار ستارخان شهر نقده نیز آغاز شده است.
اجرای این طرحها با هدف بهبود شرایط عبور جریان آب، ساماندهی مسیر رودخانهها و افزایش ظرفیت انتقال روانابها انجام میشود و در چارچوب اقدامات پیشگیرانه و عمرانی شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی برای مدیریت جریان آب و حمایت از برنامههای احیای دریاچه ارومیه قرار دارد.