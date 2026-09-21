حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها الگویی فراتر از زمان است؛ زیرا ولایت پذیری، عدالت، آزادگی و صبر و استقامت در راه رضایت خداوند نمونه‌ای کامل برای همه انسان‌ها در مسیر رسیدن به سعادت واقعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، علم، تقوا، پاکدامنی، بصیرت، ولایت‌مداری و کرامت اخلاقی،حضرت معصومه (س) را به الگویی ماندگار برای زنان و مردان مؤمن تبدیل کرده است.

کریمه اهل‌بیت،حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، دختر گرامی امام موسی کاظم (ع) و خواهر بزرگوار امام رضا (ع)، بانویی که نام و یادش با قم، علم، معنویت و فرهنگ اهل‌بیت (ع) پیوندی ناگسستنی یافته است.

حضرت معصومه (س) سال ۲۰۱ هجری قمری، پس از بیماری در مسیر سفر به سوی خراسان، در شهر قم رحلت فرمودند و در همین سرزمین به خاک سپرده شدند.

حضرت فاطمه معصومه (س) از تبار موسی، خواهر رضای آل‌محمد و کریمه‌ای که قم به برکت وجود او، شهر علم و ولایت شد.

در مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام)، بانوان بزرگی همچون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س)، نشان داده‌اند که زن می‌تواند در قله‌های معرفت، معنویت، تربیت و اثرگذاری اجتماعی قرار گیرد و سیره حضرت معصومه (س) به ما می‌آموزد که عفاف، علم و حضور اثرگذار اجتماعی، نه در تقابل با یکدیگر، بلکه در امتداد یکدیگرند.

زن مسلمان می‌تواند در عین حفظ کرامت و پاکدامنی، اهل دانش، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه باشد.