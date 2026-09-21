به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در اطلاعیه‌ای در اجرای ابلاغیه جدید توانیر؛ بر تعیین تکلیف انشعاب‌ها و مصارف غیرمجاز برق تأکید کرد و مهلت‌ها و اقدامات لازم برای برخی مشترکان را اعلام کرد.

این ابلاغیه در ارتباط با مواردی از جمله استفاده غیرمجاز از شبکه سراسری برق، استخراج غیرقانونی رمزارز، استفاده از لوازم اندازه‌گیری غیرمجاز، بازفروش برق بدون مجوز و استفاده از انشعاب‌های واگذار شده برای فضاهای فرهنگی و آموزشی خارج از چارچوب قانونی صادر شده است.

*رمزارزهای غیرمجاز؛ آغاز اقدامات از مهرماه سالجاری

یکی از محورهای این ابلاغیه، برخورد با موارد شناسایی‌شده استخراج غیرمجاز رمزارز است که بر این اساس، از ابتدای مهرماه نسبت به موارد رمزارز غیرمجاز شناسایی‌شده، مطابق مفاد ابلاغیه اقدامات لازم انجام خواهد شد.

*مراکز فرهنگی و آموزشی جهت جداسازی انشعاب برق فضاهای غیراصلی تا پایان مهرماه فرصت دارند

تمامی مراکز فرهنگی و آموزشی حداکثر تا پایان مهرماه سالجاری فرصت دارند تا نسبت به جداسازی انشعاب برق فضاهای غیر اصلی اقدام کنند؛ هدف از این اقدام، تفکیک مصارف غیرمرتبط با فعالیت اصلی این مراکز و جلوگیری از استفاده از انشعاب برق در خارج از چارچوب تعیین‌شده است.

*مشترکان دارای برق آزاد چه کنند؟

مشترکان دارای برق آزاد باید تا پایان مهرماه جهت تعیین تکلیف انشعاب برق خود اقدام کرده و کارهای لازم جهت دریافت انشعاب دائم را انجام دهند در غیر این صورت، مطابق مفاد ابلاغیه، بهای برق مصرفی آنان بر اساس تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.

*لوازم اندازه‌گیری هم باید تعیین تکلیف شوند

تمامی مشترکانی که برای ارسال قبوض خود درخواست تغییر شماره همراه دارند، در صورت موافقت باید نسبت به آزمایش و بررسی لوازم اندازه‌گیری نیز اقدام کنند؛ مشترکان توجه داشته باشند که در صورت عدم موافقت به تست و بررسی لوازم اندازه گیری، مسئولیت دستگاه اندازه‌گیری تا زمان انجام تست بر عهده مشترک خواهد بود.

همچنین مالکان یا بهره‌برداران جدید باید برای دریافت تأییدیه صحت کارکرد لوازم اندازه‌گیری، هماهنگی لازم را با مراجع مربوط انجام داده و تأییدیه شرکت توزیع برق را مبنی بر سلامت کارکرد لوازم اندازه گیری دریافت کنند.

براساس ابلاغ و تاکیدات شرکت توانیر نیز سایر مشترکانی که مبادرت به استفاده غیرمجاز ازشبکه برق سراسری می‌کنند از ابتدای آذرماه مشمول مفاد این ابلاغیه خواهند شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در صورت وجود هرگونه ابهام درباره نوع انشعاب، نحوه مصرف، لوازم اندازه‌گیری یا وضعیت قانونی برق محل، پیش از پایان مهلت‌های اعلام‌شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند تا مشمول تبعات ناشی از ادامه مصرف غیرمجاز نشوند.