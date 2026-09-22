به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مصطفی کبیری گفت: این باغ در سطح یک هکتار و با استفاده از سیستم تربیت داربستی ساخته شده و امسال با برداشت حدود ۳۵ تن انگور، عملکرد قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان گفت: استفاده از روش‌های نوین باغداری، انتخاب رقم مناسب، مدیریت اصولی باغ و بهره‌گیری از سیستم‌های تربیتی مناسب، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول دارد.

سمیرا بهامیر، مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان سامان نیز با اشاره به ظرفیت‌های باغبانی منطقه، گفت: باغ‌های نمونه می‌توانند به‌عنوان الگوی عملی برای بهره‌برداران مورد استفاده قرار گیرند و انتقال تجربیات و روش‌های فنی به سایر باغداران، زمینه افزایش بهره‌وری و تولید در واحد سطح را فراهم کند.