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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از برداشت ۳۵ تن انگور رقم «بیدانه قرمز» از یک هکتار باغ نمونه در روستای شورای صغیر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مصطفی کبیری گفت: این باغ در سطح یک هکتار و با استفاده از سیستم تربیت داربستی ساخته شده و امسال با برداشت حدود ۳۵ تن انگور، عملکرد قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان گفت: استفاده از روشهای نوین باغداری، انتخاب رقم مناسب، مدیریت اصولی باغ و بهرهگیری از سیستمهای تربیتی مناسب، نقش مهمی در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول دارد.
سمیرا بهامیر، مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان سامان نیز با اشاره به ظرفیتهای باغبانی منطقه، گفت: باغهای نمونه میتوانند بهعنوان الگوی عملی برای بهرهبرداران مورد استفاده قرار گیرند و انتقال تجربیات و روشهای فنی به سایر باغداران، زمینه افزایش بهرهوری و تولید در واحد سطح را فراهم کند.