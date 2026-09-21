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۹۴۸۰ کیلو گرم پسماند شیمیایی و دارویی با نظارت کارشناسان محیط زیست شهرستان ارومیه به مراکز مجاز امحا منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، از انتقال ۹۴۸۰ کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی به مراکز مجاز امحاء با نظارت کارشناسان محیط زیست خبر داد.
مختار خانی گفت: این میزان پسماند در راستای اجرای ضوابط مدیریت پسماند و جلوگیری از رهاسازی و دفع غیراصولی، پس از ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست و دریافت مجوزهای لازم، تحت نظارت کارشناسان این اداره به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.
وی افزود: این اقدام با همکاری مراکز درمانی و در چارچوب الزامات زیستمحیطی انجام گرفت و کارشناسان محیط زیست بر روند انتقال و تحویل پسماندها به مراکز مجاز نظارت کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه بر ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای شیمیایی و ویژه تأکید کرد و از واحدهای صنعتی و درمانی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی، ثبت، انتقال و تحویل پسماندهای تولیدی خود را از مسیرهای قانونی و به مراکز مجاز انجام دهند.