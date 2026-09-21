۹۴۸۰ کیلو گرم پسماند شیمیایی و دارویی با نظارت کارشناسان محیط زیست شهرستان ارومیه به مراکز مجاز امحا منتقل شد.

انتقال بیش از ۹تن پسماند شیمیایی و دارویی به مراکز مجاز امحا در ارومیه

انتقال بیش از ۹تن پسماند شیمیایی و دارویی به مراکز مجاز امحا در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، از انتقال ۹۴۸۰ کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی به مراکز مجاز امحاء با نظارت کارشناسان محیط زیست خبر داد.

مختار خانی گفت: این میزان پسماند در راستای اجرای ضوابط مدیریت پسماند و جلوگیری از رهاسازی و دفع غیراصولی، پس از ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست و دریافت مجوزهای لازم، تحت نظارت کارشناسان این اداره به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری مراکز درمانی و در چارچوب الزامات زیست‌محیطی انجام گرفت و کارشناسان محیط زیست بر روند انتقال و تحویل پسماندها به مراکز مجاز نظارت کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه بر ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای شیمیایی و ویژه تأکید کرد و از واحدهای صنعتی و درمانی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی، ثبت، انتقال و تحویل پسماندهای تولیدی خود را از مسیرهای قانونی و به مراکز مجاز انجام دهند.