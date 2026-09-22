با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از کپسول‌های گاز مسافرتی در مراکز گردشگری و بوستان‌های استان، اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری نسبت به مخاطرات ناشی از شارژ غیرقانونی این سیلندر‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همت‌زاده گفت: با توجه به روند رو به رشد استفاده از کپسول‌های گاز مسافرتی در مناطق گردشگری، مصرف‌کنندگان ملزم هستند برای تأمین سوخت این سیلندرها، تنها به ایستگاه‌های مجاز و دارای مجوز مراجعه کنند.

همت‌زاده با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی افزود: تمامی مراکز و تأسیسات شارژ گاز مایع موظفند اقدامات لازم در زمینه ایمنی، تست مخازن و تجهیزات حمل‌ونقل را دقیقاً مطابق با «استاندارد ملی ۸۴۱» انجام داده و پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: که این مراکز به‌صورت مستمر مورد بازرسی دوره‌ای قرار می‌گیرند و تنها در صورت تطابق کامل با استاندارد‌های ملی، پروانه فعالیت آنها تجدید خواهد شد.