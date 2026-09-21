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دفاع مقدس در طول هشت سال جنگ تحمیلی، بیشتردر عرصه جنگ سخت بود، اما جنگ چندبعدی و ترکیبی امروز در کنار جنگ سخت، عرصههای دیپلماسی، اقتصادی، روانی و رسانهای را نیز دربرمی گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب اسلامی و فرصتی برای تجلیل از ایثار و فداکاری دلاورمردان و شیرزنانی است که با ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی خود، حماسهای ماندگار در تاریخ این سرزمین آفریدند.
دفاع مقدس هشت ساله به ملت ایران آموخت که در برابر تهدید و تجاوز، آنچه ضامن عزت و سربلندی کشور است، ایمان، وحدت، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.
همانگونه که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و کودتای دی علیه ملت ایران و نیروهای مسلح، در برابر تهدیدها و تجاوز دشمن، با اتکا به توان داخلی، انسجام ملی و روحیه مقاومت، از امنیت و منافع کشور پاسداری کردهاند؛ تجربهای که بار دیگر پیوند عمیق میان مردم و مدافعان ایران را به نمایش گذاشت.
در همین مسیر، ملت مبعوث ، بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور آگاهانه و حماسی خود در میدانها و خیابانهای کشور، حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اسلامی، رهبری و نیروهای مسلح به نمایش گذاشته است.
فردا 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس است.