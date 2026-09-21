به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اشنویه از برخورد مأموران یگان حفاظت با یک گروه متخلف شکار خرگوش در ارتفاعات آلکاباد خبر داد.

کریم خضری گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره شکار شبانه، مأموران یگان حفاظت اشنویه به ارتفاعات آلکاباد اعزام شدند و با یک گروه متخلف شکار مواجه شدند.

وی افزود: در این عملیات، یک قبضه اسلحه شکاری تک‌لول، پنج دستگاه بی‌سیم دستی و لاشه یک قطعه خرگوش کشف و ضبط شد و پس از وصول ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست، برای متخلفان پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شدند.