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رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه از برخورد با یک گروه متخلف شکار خرگوش در ارتفاعات آلکاباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست اشنویه از برخورد مأموران یگان حفاظت با یک گروه متخلف شکار خرگوش در ارتفاعات آلکاباد خبر داد.
کریم خضری گفت: در پی گزارشهای مردمی درباره شکار شبانه، مأموران یگان حفاظت اشنویه به ارتفاعات آلکاباد اعزام شدند و با یک گروه متخلف شکار مواجه شدند.
وی افزود: در این عملیات، یک قبضه اسلحه شکاری تکلول، پنج دستگاه بیسیم دستی و لاشه یک قطعه خرگوش کشف و ضبط شد و پس از وصول ضرر و زیان وارده به محیطزیست، برای متخلفان پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شدند.