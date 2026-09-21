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حجت الاسلام لقمان پور دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان قم از اجرای بیش از ۳۵۰ ویژه برنامه از ۳۱ شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامهها در قالب هفت کمیته از جمله کمیتههای بانوان، پشتیبانی و اطلاع رسانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه شورای اداری استان عصر امروز با موضوع گرامیداشت هفته دفاع مقدس در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان در این جلسه از اجرای بیش از ۳۵۰ ویژه برنامه از ۳۱ شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامهها در قالب هفت کمیته از جمله کمیتههای بانوان، پشتیبانی و اطلاع رسانی با شعار لبیک یا خامنه ای برگزار میشود.
حجت الاسلام علی لقمان پور افزود: در هفته دفاع مقدس از بیش از ده هزار خانواده شهید و ایثارگر نیز تجلیل میشود.