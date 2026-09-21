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کاروان همکلاسی با هدف گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و پشتیبانی از دانشآموزان نیازمند، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی وارد شهر خرم آباد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،کاروان همکلاسی به نام و یاد ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب حرکت خود را از استان خراسان رضوی آغاز کرده و در مسیر خود حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به کاهش محرومیت تحصیلی را با توزیع نوشت افزار دنبال و با عبور از ۱۳ استان به شهرستان میناب می رسد.
لک معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)استان لرستان با بیان اینکه این حرکت در آستانه بازگشایی مدارس شکل گرفته است، افزود: یکی از محورهای اصلی این پویش، فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان کمبرخوردار و تقویت روحیه همدلی و همراهی در جامعه است.