واردات کالای غیرضروری به جای کالای اساسی

اختصاص ارز برای خودروهایی که مصرفشان از مصرف خودروهای داخلی بیشتر است، آن هم به اسم خودروی کم‌مصرف! ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو و کالاهای مصرفی غیرضروری.