امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

واردات کالای غیرضروری به جای کالای اساسی

اختصاص ارز برای خودروهایی که مصرفشان از مصرف خودروهای داخلی بیشتر است، آن هم به اسم خودروی کم‌مصرف! ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو و کالاهای مصرفی غیرضروری.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۲۱:۴۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نابسامانی بازار لاستیک
نابسامانی بازار لاستیک
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
۲۰۲ شب اقتدار و ایستادگی مردم شریف شهر قدس
۲۰۲ شب اقتدار و ایستادگی مردم شریف شهر قدس
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
اعدام حسین پدران، جاسوس موساد
اعدام حسین پدران، جاسوس موساد
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
قیمت سوخت در آمریکا همچنان رکورد می‌زند
قیمت سوخت در آمریکا همچنان رکورد می‌زند
۱۴۰۵-۰۶-۲۸
خبرهای مرتبط

تنظیم بازار خودرو در گرو تعادل تولید و واردات هدفمند

منطقه آزاد برای مردم است، نه برای واردات خودرو‌های لوکس

واردات باید به سمت خودرو‌های اقتصادی هدایت شود

برچسب ها: اختصاص ارز ، واردات ، کالای لوکس ، کالاهای اساسی
 