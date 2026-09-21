سیروس ابراهیم زاده بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۸۹ سالگی در کشور انگلستان درگذشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این بازیگر از سال ۱۳۴۶ کارش را در تلویزیون و رادیو شروع کرد و سپس در سال ۱۳۴۹ وارد سینما شد.

این بازیگر فقید که دانش آموخته کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه بیرمنگام انگلیس بود در بیش از ۲۶ فیلم سینمایی و بیش از ۳۷ سریال، تله فیلم و تئاتر به ایفای نقش پرداخت.

بازی در فیلم «حسن کچل» به کارگردانی علی حاتمی نخستین تجربه سینمایی اوست. از جمله فعالیت‌های وی در تئاتر می‌توان به نمایش‌های «اتللو»، «جعفر خان از فرنگ برگشته»، «ملیحه» و … اشاره کرد.

سیروس ابراهیم زاده از هنرمندان باسابقه‌ای بود که در سال ۱۳۹۶ در مراسم نکوداشت سینمای ایران از او تقدیر به عمل آمد.