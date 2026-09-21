مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، آیت الله فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجج اسلام والمسلمین واعظی رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران و خانم برقعی مدیر جامعه الزهراء در پیام‌های جداگانه ارتحال مرجع فقید جهان تشیع آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراجع عظام تقلید حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجج اسلام والمسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، سید علی اکبر اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران و خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهراء در پیام‌های جداگانه ارتحال مرجع فقید جهان تشیع آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفتند.

آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود با بیان اینکه فقدان این عالم ربانی که سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان، ارشاد مؤمنان و هدایت مقلدان سپری نمود، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و جامعه مؤمنان است افزود: خاطرات خوش دوران طلبگی در کنار ایشان و شهیدان دکتر بهشتی و امام موسی صدر (رحمة الله علیهم) و دقت نظر و عمق علمی وی در حلقه مباحثه آن زمان، هرگز از یاد نخواهد رفت.

آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید هم با بیان اینکه حوزه علمیه یکی از ارکان مهم خود را از دست داد خاطرنشان کرد: آیت الله شبیری زنجانی حقیقتاً در عصر ما در علم و عمل و تقوا کم نظیر بود؛ در تمام امور فقط خدا را می‌دید و بی‌اعتنا به معنای حقیقی به دنیا بود.

آیت الله فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیام خود تصریح کرد: آن مرجع ولایی از ارکان و اساطین استوار فقاهت بودند که عمر پربرکت خویش را در راه نشر و ترویج معارف نورانی ثقلین سپری نموده و اساتید و فضلای فراوانی تربیت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم خاطرنشان کرد: آن فقیه فرزانه، عمری را در راه تفقه در دین، تحقیق و پاسداری از میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد و با دقت کم‌نظیر علمی، ژرفای فقاهت، احتیاط و ورع و زیست کریمانه و متواضعانه خویش، جایگاهی ممتاز در میان عالمان و مراجع شیعه یافت.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران هم در پیام خود آورده است: آن عالم ربانی و فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و پاسداری از میراث فقاهت و علوم اسلامی سپری کرد و با سال‌ها تدریس، تحقیق و تربیت عالمان، میراثی گرانسنگ از علم و فضیلت را برای حوزه‌های علمیه به یادگار گذاشت.

خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهراء هم تاکید کرد: تواضع، ساده‌زیستی، بی‌پیرایگی، اهتمام به تقوا و آخرت و توجه به محرومان، جلوه‌هایی از سلوک اخلاقی آیت الله شبیری زنجانی بود که در کنار مقام بلند علمی، از شخصیت ایشان چهره‌ای ماندگار ساخت.