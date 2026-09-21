رنگ و بوی ماه مهر در اجتماعات شبانه مردمی

مردم در دویست و چهارمین اجتماع شبانه خود در آستانه ماه مهر و سال تحصیلی جدید با خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و دانشجوی جنگ ۴۰ روزه، ابراز همدردی کردند و دانش آموزان این سرزمین را سرمایه‌های کشور دانستند.