پخش زنده
امروز: -
محمد جمشیدی، ملیپوش چهارمحال و بختیاری ، در رقابتهای بسکتبال بازیهای آسیایی موفق به کسب نشان برنز شد و نخستین نشان کاروان ایران در این دوره از بازیها را به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جمشیدی که به عنوان یکی از نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در ترکیب تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، با تلاش و عملکرد خود در این رقابتها، سهمی ارزشمند در کسب این مدال برای کاروان ایران داشت.
کسب این نشان ، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی محمد جمشیدی و افتخاری برای جامعه ورزش چهارمحال و بختیاری به شمار میرود.