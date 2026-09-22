محمد جمشیدی، ملی‌پوش چهارمحال و بختیاری ، در رقابت‌های بسکتبال بازی‌های آسیایی موفق به کسب نشان برنز شد و نخستین نشان کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها را به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جمشیدی که به عنوان یکی از نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در ترکیب تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، با تلاش و عملکرد خود در این رقابت‌ها، سهمی ارزشمند در کسب این مدال برای کاروان ایران داشت.

کسب این نشان ، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی محمد جمشیدی و افتخاری برای جامعه ورزش چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.