به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به فعلیت رساندن ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش فیرورق و جایگاه اقتصادی و مرزی بخش قطور خوی، در آیین‌های تکریم و معارفه بخشداران این دو بخش مورد تأکید قرار گرفت.

بخش‌های فیرورق و قطور خوی با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع گردشگری، کشاورزی، مرزی و اقتصادی، از مناطق مهم شهرستان خوی به شمار می‌روند و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری است.

فیرورق با عنوان باغ‌شهر خوی، برخوردار از باغ‌های میوه، طبیعت و جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگر و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری دارد. توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی ظرفیت‌های موجود و ایجاد صنایع فرآوری و بسته‌بندی محصولات باغی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات این بخش کمک کند.

در بخش قطور نیز قرار گرفتن مرز رازی و راهگذر ارتباطی ایران و ترکیه، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت، حمل‌ونقل، خدمات مرزی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است. استفاده بیشتر از این ظرفیت و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی، از موضوعات مورد تأکید در این آیین بود.

در این مراسم‌ها همچنین بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه دو بخش تأکید شد.

در پایان آیین تکریم و معارفه بخش فیرورق، محسن هاشمی با حکم استاندار آذربایجان‌غربی و به پیشنهاد علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، به‌عنوان بخشدار جدید فیرورق معرفی و از خدمات رسول دشتبانی سرپرست سابق بخشداری قدردانی شد

در آیین تکریم و معارفه بخش قطور نیز امیر جعفری به‌عنوان بخشدار جدید این بخش معرفی و از خدمات سیروس شمس‌نیا سرپرست سابق بخشداری قطور قدردانی شد.

در این مراسم بر ضرورت توجه به ظرفیت مرزی قطور، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم این بخش تأکید شد.