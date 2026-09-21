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در آیینهایی محسن هاشمی به عنوان بخشدار جدید فیرورق و امیر جعفری بهعنوان بخشدار جدید قطور خوی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به فعلیت رساندن ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش فیرورق و جایگاه اقتصادی و مرزی بخش قطور خوی، در آیینهای تکریم و معارفه بخشداران این دو بخش مورد تأکید قرار گرفت.
بخشهای فیرورق و قطور خوی با برخورداری از ظرفیتهای متنوع گردشگری، کشاورزی، مرزی و اقتصادی، از مناطق مهم شهرستان خوی به شمار میروند و استفاده هدفمند از این ظرفیتها، نیازمند تقویت زیرساختها و توجه بیشتر به سرمایهگذاری است.
فیرورق با عنوان باغشهر خوی، برخوردار از باغهای میوه، طبیعت و جاذبههای گردشگری، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگر و رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری دارد. توسعه زیرساختهای گردشگری، ساماندهی ظرفیتهای موجود و ایجاد صنایع فرآوری و بستهبندی محصولات باغی از جمله زمینههایی است که میتواند به تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات این بخش کمک کند.
در بخش قطور نیز قرار گرفتن مرز رازی و راهگذر ارتباطی ایران و ترکیه، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت، حملونقل، خدمات مرزی و فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده است. استفاده بیشتر از این ظرفیت و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و خدماتی، از موضوعات مورد تأکید در این آیین بود.
در این مراسمها همچنین بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم، تقویت زیرساختها، تسهیل سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای بومی برای شتاببخشی به روند توسعه دو بخش تأکید شد.
در پایان آیین تکریم و معارفه بخش فیرورق، محسن هاشمی با حکم استاندار آذربایجانغربی و به پیشنهاد علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، بهعنوان بخشدار جدید فیرورق معرفی و از خدمات رسول دشتبانی سرپرست سابق بخشداری قدردانی شد
در آیین تکریم و معارفه بخش قطور نیز امیر جعفری بهعنوان بخشدار جدید این بخش معرفی و از خدمات سیروس شمسنیا سرپرست سابق بخشداری قطور قدردانی شد.
در این مراسم بر ضرورت توجه به ظرفیت مرزی قطور، تقویت زیرساختهای اقتصادی و خدماتی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم این بخش تأکید شد.