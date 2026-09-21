به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت گفت: در این‌ دوره از جشنواره ۴۳۱ اثر در بخش صحنه‌ای، ۳۱۸ اثر در بخش «سردار آسمانی»، ۵۵۲ ثبت‌نام در بخش افق مقاومت، ۷۸ اثر در سمینار علمی-پژوهشی و ۱۱۰ اثر در بخش ملل دریافت شده است.

محمد کاظم‌تبار با اشاره به اینکه ارسال آثار تا ۱۵ مهر ماه ادامه دارد افزود: تاکنون ۳۴۵ اثر در مسابقه نمایشنامه‌نویسی دریافت شده و آثار در بخش بین الملل به دلیل ادامه داشتن ارسال اثر جمع بندی نشده است ولی آثار مختلف از کشور‌های عراق، شمال آفریقا، عمان، لبنان و ترکیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی بیان کرد: بخش روایت حماسه جشنواره بیستم از فردا (۳۱ شهریور) با ۷۰ اثر در تمام استان‌های کشور آغاز به کار می‌کند.

دبیر بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت گفت: عنوان جشنواره، عنوان رزمندگی و مقاومت است و این دوره نیز با جنگ های تحمیلی دوم و سوم مصادف شد، اما کار متوقف نشد و ادامه پیدا کرد بطوریکه بیش از ۷۰ درصد از آثار تولید شده با موضوع جنگ تحمیلی دوم و سوم است.

محمد کاظم‌نیا افزود: در جشنواره بیستم بیش از ۵۰۰ نوبت اجرا در سراسر کشور برگزار خواهد شد در حالی که در دوره گذشته ۲۷۰ نوبت اثر اجرا شده بود و ارسال اثار نسبت به دوره قبل جشنواره حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.

در آیین افتتاحیه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت از خانواده شهید رضا خزایی، هنرمند شهید رضا پارسا مقدم و پیشکسوتان هنر تئاتر مقاومت تجلیل شد

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.