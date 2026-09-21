به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی و وبزرگداشت استاد محمدحسین شهریار، محفل شعر و ادب با حضور شاعران، ادیبان و اعضای انجمن‌های ادبی شهرستان خوی در محوطه عمارت شهرداری و شورای این شهر برگزار شد.

این محفل ادبی با هدف گرامیداشت یاد و نام استاد شهریار و پاسداشت جایگاه شعر و ادب فارسی و ترکی آذربایجانی برگزار شد و شاعران و پیشکسوتان عرصه ادبیات شهرستان خوی تازه‌ترین سروده‌های خود را برای حاضران قرائت کردند.

در این آیین، بخش قابل توجهی از اشعار ارائه‌شده با مضامین حماسی، دینی و انقلابی همراه بود و شاعران با زبان شعر، مفاهیمی همچون ایثار، شهادت، پایداری و رشادت‌های دوران دفاع مقدس را روایت کردند.

حضور اعضای انجمن‌های شعر و ادب و شاعران پیشکسوت و جوان شهرستان، فضای این محفل را به نشستی برای پاسداشت ادبیات متعهد و انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی از زبان شعر تبدیل کرد.

در ادامه این مراسم بر تداوم برگزاری محافل ادبی و فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی نسل جوان در عرصه شعر و ادب تأکید وا تعدادی از شعرای پیشکسوت تجلیل شد.