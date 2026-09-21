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فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس از شناسایی و کشف ۱۰۷ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) به ارزش ۲۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ علی اکبر مرادی فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس گفت: در اجرای طرح سراسری مبارزه با جرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی با کشف اطلاعاتی مبنی بر نگهداری دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) در یکی از محلات بندرعباس، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۵ این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی، در هماهنگی با مقام قضایی و با تشکیل گروه عملیاتی به محلهای مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک منزل مسکونی تعداد ۱۰۷ دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.
سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه ارزش دستگاههای کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۲۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این دستگاههای غیر مجاز برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
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فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس با اشاره به اینکه استفاده از دستگاههای رمز ارز دیجیتال موجب اخلال در شبکه برق رسانی میشود، از عموم شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.