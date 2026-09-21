وزارت کشور پاکستان پس از دیدار وزیران کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در تهران اعلام کرد که روابط تهران و اسلام‌آباد مسیر رشد را طی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی وزارت کشور پاکستان در اسلام‌آباد با صدور بیانیه‌ای گفت که سید محسن نقوی در سفر رسمی خود به تهران با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار کرد.

در این بیانیه آمده است که دو طرف با تاکید بر تداوم مسیر رشد روابط دو کشور آخرین تحولات در همکاری‌های دوجانبه و هماهنگی در امور ایران و پاکستان را بررسی کردند.

وزارت کشور پاکستان افزود که مومنی با اشاره به سفر اخیر خود به اسلام‌آباد نسبت به نتایج آن ابراز اطمینان داشت و از تلاش‌های مسوولان عالی پاکستان برای کمک به صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

وزراتخانه‌های کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های مختلف همکاری را بررسی و ایده‌هایی برای توسعه آن را مبادله کردند.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان تاکید کرد که ر روابط دوجانبه با ایران در مسیر رشد قرار دارد و روند این همکاری‌ها با سپری شدن زمان مستحکم‌تر می‌شود.