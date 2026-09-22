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همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بازخوانی ادبیات پایداری، گنجینههای مکتوب حماسه و آثاری که به زیور تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی آراسته شدهاند، فرصتی ارزشمند برای درک بهتر حماسههای هشت سال جنگ تحمیلی است؛ کتابهایی که با تایید و تاکید ایشان، به قطبنمای فرهنگی جامعه برای شناخت قهرمانان واقعی ایران زمین تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هشت سال دفاع مقدس تنها یک رویداد نظامی در تاریخ معاصر ایران نیست، بلکه گنجینهای تمامنشدنی از ایستادگی، عرفان، ایثار و سبک زندگی اسلامی-ایرانی است. در این میان، «ادبیات پایداری و مقاومت» رسالت سنگین انتقال این مفاهیم به نسلهای آینده را بر دوش دارد.
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره توجه ویژهای به مکتوبات حوزه دفاع مقدس داشتهاند. سنت حسنه «تقریظ نویسی» ایشان بر حاشیه این کتابها، علاوه بر قدردانی از نویسندگان و راویان، نقشه راهی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و هدایت مخاطبان به سوی آثار فاخر و اثرگذار است. در ادامه به مناسبت هفته دفاع مقدس، به معرفی اجمالی چند اثر برجسته که مورد تحسین و تقریظ ایشان قرار گرفتهاند میپردازیم:
پایی که جا ماند
این کتاب، یادداشتهای روزانه سید ناصر حسینیپور از دوران اسارت در اردوگاههای مخفی عراق است. راوی که در ۱۶ سالگی اسیر میشود، با شجاعتی بینظیر خاطرات خود را در کدهای رمزگذاری شده ثبت کرده و پس از آزادی به نگارش درآورده است. رهبر شهید انقلاب در تقریظ این کتاب، آن را روایتی استثنایی از حوادث تکاندهنده و هنرمندانه توصیف کردهاند.
دختر شینا
جنگ تنها در خط مقدم جریان نداشت؛ همسران شهدا و رزمندگان قهرمانان خاموش این عرصه بودند. «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابیزاده، روایتگر زندگی عاشقانه و پرفراز و نشیب قدمخیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی است. این اثر با نثری روان، الگویی بینظیر از زن تراز انقلاب اسلامی را به تصویر میکشد که مورد تحسین ویژه رهبر شهید انقلاب قرار گرفته است.
آب هرگز نمیمیرد
اثری به قلم حمید حسام که به روایت زندگی و خاطرات سردار جانباز، میرزامحمد سلگی، فرمانده گردان ۱۵۲ حضرت ابوالفضل (ع) لشکر انصارالحسین (ع) میپردازد. رهبر شهید انقلاب در حاشیه این کتاب مرقوم فرمودهاند: «سلام بر یاران حسین (ع) ... درود بر حسام که دیدن او و شنیدن قصههای او، مرا به یاد دوران جوانی و جنگ میاندازد.»
آن بیست و سه نفر
کتابی به قلم احمد یوسفزاده که پرده از حماسهآفرینی ۲۳ نوجوان اسیر ایرانی برمیدارد؛ نوجوانانی که در اوج اسارت، نقشه تبلیغاتی صدام را نقش بر آب کردند. این کتاب که با قلمی شیرین و گیرا نوشته شده، به شدت مورد استقبال رهبر شهید انقلاب قرار گرفت و ایشان خواندن آن را شیرین و جذاب توصیف کردند.
حوض خون
این اثر ارزشمند، نوشته فاطمه السادات میرعالی و مفتخر به تقریظ رهبر شهید انقلاب، روایتهای ۶۴ نفر از بانوان اندیمشکی درباره فعالیتشان در بخش رختشویی البسه رزمندگان دفاع مقدس در بیمارستان شهید کلانتری را روایت میکند. کتاب تلاش میکند تا از زوایایی کمتر دیدهشده، تلاشها و مجاهدتهای بانوان در پشت جبهه را به ما نشان دهد.
دا
کتاب دا نوشته سیده اعظم حسینی، از نخستین آثار دفاع مقدس است که مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت.این کتاب روایت خاطرات راوی از مقاومت مردم خرمشهر در روزهای آغازین جنگ تحمیلی است و تقریظ رهبر شهید انقلاب، آن را اثری ارزشمند با قابلیت معرفی در سطح جهانی توصیف میکند.
نورالدین پسر ایران
این کتاب نوشته معصومه سپهری، خاطرات رزمنده دفاع مقدس، نورالدین عافی را روایت میکند.رهبر شهید انقلاب در تقریظ خود، از صداقت و صمیمیت روایت و تصویر واقعی آن از فضای جبههها تمجید کردهاند.
فرنگیس
کتاب فرنگیس به قلم مهناز فتاحی، شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور متولد سال ۱۳۴۱ در روستای آوه زین شهرستان گیلانغرب است که در حمله نظامیان عراقی به روستای محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.پس از انتشار تقریظ حضرت آیتالله سید علی خامنه ای، خانمها فرنگیس حیدرپور و مهناز فتاحی با رهبر شهید انقلاب دیدار کردند.
در سالهای اخیر، انتشار تقریظهای رهبر شهید انقلاب بر کتابها، به جریانسازی در حوزه کتاب و کتابخوانی، بهویژه در عرصه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت، کمک کرده است.
بسیاری از کتابهایی که به این یادداشتها مزین شدهاند، پس از انتشار تقریظ، با استقبال بیشتر مخاطبان، تجدید چاپهای متعدد و حضور پررنگتر در فضای فرهنگی کشور همراه شدهاند.
هفته دفاع مقدس، بهترین بهانه برای آشتی با کتابهایی است که بوی باروت، خاکریز و البته عطر اخلاص میدهند. مطالعه آثاری که با مهر و تقریظ رهبر معظم انقلاب به جامعه معرفی شدهاند، تنها مرور یک خاطره نیست، بلکه تجهیز ذهن و جان به سلاح بصیرت و امید برای مقابله با جنگ شناختی امروز است.