رئیس اداره پست کیش از اجرای طرح تسهیل ارسال کالا با هدف حمایت از بازاریان، فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌های کیش از ابتدای مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جمال حسن‌زاده با اشاره به پیگیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری اداره پست کیش و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح، گفت: شرایط لازم برای تسهیل ارسال کالا از کیش به سایر نقاط کشور فراهم شده است.

او افزود: طرح برای نخستین بار و در چارچوب اقدامات حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش از کسب‌وکار‌ها اجرا می‌شود و بر اساس آن، سازمان ۵۰ درصد هزینه پستی ارسال کالا را برای هر مجوز فعالیت اقتصادی پرداخت می کند و ۵۰ درصد باقی‌مانده بر عهده متقاضی است.

حسن زاده خاطرنشان کرد: طرح از اول مهر به مدت دو ماه اجرایی می‌شود و خدمات آن در باجه‌های پستی مستقر در بازارهای میکامال و مرکز تجاری کیش ارائه خواهد شد.