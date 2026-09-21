به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، مجموعه تئاتر شهر شاهد به صحنه رفتن نمایشی جدید با عنوان «چند گرگ از عروسی مادرم ماه جان» است. این نمایش که با نگاهی به حماسه‌سازی‌ها و فضای ایثار و مقاومت تولید شده، تلاش دارد روایتگر بخشی از ناگفته‌های سال‌های دفاع مقدس در قالبی دراماتیک باشد.

نمایش «چند گرگ از عروسی مادرم ماه جان» که در این ایام مبارک برای مخاطبان تئاتر به روی صحنه رفته است، با تکیه بر فرم و روایت‌های خاص خود، سعی دارد روایتی متفاوت از این دوران را به تصویر بکشد.

علاقه‌مندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند تا روز دوازدهم مهرماه، جهت تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر از ساعت دقیق اجراها، به گیشه مجموعه تئاتر شهر یا سامانه فروش بلیت‌های تئاتر مراجعه کنند.

این نمایش به عنوان یکی از برنامه‌های هنری تئاتر شهر در هفته دفاع مقدس، فرصتی فراهم آورده است تا مخاطبان، روایتی نمایشی از تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان را به نظاره بنشینند.