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سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام واشنگتن، در صادر نکردن روادید برای خبرنگاران و تیم رسانهای همراه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در راستای «مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی در واکنش به صادر نشدن روادید برای خبرنگاران و تیم رسانهای ایرانی جهت همراهی با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: «وقتی هیئت حاکمهای حتی مانع از دسترسی رسانههای خود آمریکا به اطلاعات میشود و همزمان راه را بر خبرنگاران خارجی از جمله تیم رسانهای رییسجمهور ایران، که نمیخواهد صدایشان شنیده شود، میبندد، این کار مدیریت دسترسی نیست بلکه به معنای تلاش برای مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «کشوری که روزگاری ادعای برانداختن پرده آهنین را مایه فخر فروشی میکرد اکنون خود گرفتار پردهای آهنین در درون خود شده است.»