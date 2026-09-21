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دیروز صدای خمپاره در جبههها میپیچید و امروز صدای گامهای مردمی که آمدهاند بگویند هستیم بر آن عهدی که بستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آن روزها سنگرها در دل خاک بود، اما امروز سنگرها در دل همین شهرهاست، دیروز، رزمندهای در خط مقدم ایستاد تا دشمن یک قدم جلوتر نیاید و امروز ملتی ایستادهاند تا پرچم مقدس ایران برافراشته بماند.
دیروز صدای خمپاره در جبههها میپیچید و امروز صدای گامهای مردمی که آمدهاند بگویند هستیم بر آن عهدی که بستیم.
مردم وفادار و با غیرت دیگر مناطق گیلان هم با حضور حماسی خود در میدان دفاع از کشور با اقتدار ایستادهاند و مرد و زن برای فردا بهتر ایران یکصدا جانفداهستند.