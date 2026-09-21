به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آن روز‌ها سنگر‌ها در دل خاک بود، اما امروز سنگر‌ها در دل همین شهرهاست، دیروز، رزمنده‌ای در خط مقدم ایستاد تا دشمن یک قدم جلوتر نیاید و امروز ملتی ایستاده‌اند تا پرچم مقدس ایران برافراشته بماند.

دیروز صدای خمپاره در جبهه‌ها می‌پیچید و امروز صدای گام‌های مردمی که آمده‌اند بگویند هستیم بر آن عهدی که بستیم.

مردم وفادار و با غیرت دیگر مناطق گیلان هم با حضور حماسی خود در میدان دفاع از کشور با اقتدار ایستاده‌اند و مرد و زن برای فردا بهتر ایران یکصدا جانفداهستند.