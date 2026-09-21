معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان یزد از برگزاری اجتماع بزرگ و رزمایش «اقتدار مردم جانفدای حسینیه ایران» همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در میدان امیرچقماق یزد خبر داد و گفت: این برنامه با حضور قشر‌های مختلف مردم و همزمان در همه شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ جوکار، با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ده ها عنوان برنامه با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» از ۳۱ شهریور در سراسر استان یزد آغاز می‌شود که اجتماع بزرگ «اقتدار مردم جانفدای حسینیه ایران» مهم‌ترین برنامه استانی این هفته خواهد بود.

وی افزود: این اجتماع با حضور قشر‌های مختلف مردم، زنان، مردان، جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان، فردا شب ساعت نوزده در میدان امیرچقماق یزد برگزار می‌شود و نمایش اقتدار مردمی نیز در خیابان قیام و محل پیش‌بینی‌شده برای این مراسم اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان یزد با بیان اینکه این برنامه در همه شهرستان‌های استان یزد نیز برگزار می‌شود، گفت: مردم در این برنامه‌ها میدان‌دار هستند و با همکاری پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت و کانون‌های اقشار، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

سرهنگ جوکار درباره سطح برگزاری رزمایش «جانفدای ایران» نیز گفت: در این رزمایش گردان‌های مختلف متشکل از مردم که طی ماه‌های گذشته آموزش دیده و سازماندهی شده‌اند، حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: این نیرو‌ها شامل قشر‌های مختلف مردم از جمله زنان، مردان، جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان هستند و در صورت نیاز، آمادگی حضور و دفاع از کشور را خواهند داشت.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان یزد با اشاره به ملاحظات برگزاری برنامه در فضای شهری افزود: با توجه به شرایط شهری، استفاده از سلاح‌ها و ادوات سنگین در این برنامه پیش‌بینی نشده است، اما حضور گسترده و همبستگی مردم، جلوه‌ای از اقتدار و آمادگی آنان برای دفاع از کشور خواهد بود.

سرهنگ جوکار با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس گفت: برنامه‌های متنوعی از جمله یادواره‌های شهدا در محلات، برنامه «هشت شب، هشت محله، هشت میدان» با میدان‌داری مردم و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سراسر استان یزد برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌ای ویژه با حضور خانواده‌های معظم شهدا در پنجشنبه آینده خبر داد و افزود: یادواره ۲۶۴ شهید کارمند استان نیز با محوریت اداره کل راه آهن، استانداری و دستگاه‌های دولتی برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان یزد همچنین به مناسبت‌های این ایام از جمله دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی و سالروز شهادت جمعی از فرماندهان دفاع مقدس اشاره کرد.

وی هفته دفاع مقدس را جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت دانست و گفت: این فرهنگ که ریشه در نهضت عاشورا دارد، امروز علاوه بر ایران، برای ملت‌های آزادی‌خواه و مقاوم نیز به عنوان الگویی از مقاومت مورد توجه قرار گرفته است.

سرهنگ جوکار در پایان از مردم استان یزد، به‌ویژه مردم دارالعباده و دارالعلم یزد، دعوت کرد با حضور گسترده در اجتماع «اقتدار مردم جانفدای حسینیه ایران» در میدان امیرچقماق، جلوه‌ای از همبستگی و حضور مردمی را به نمایش بگذارند.