معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر توسعه زنجیره فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی خرما با هدف افزایش ارزش افزوده و بازگشت سهم بیشتری از درآمد این محصول به نخلداران استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر توسعه صنایع فرآوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی خرما با هدف افزایش ارزش افزوده و بازگشت سهم بیشتری از درآمد این محصول به نخلداران استان تأکید کرد.

جواد کاظم‌نسب الباجی افزود: خوزستان از ظرفیت قابل توجهی در تولید خرما برخوردار است و باید از این ظرفیت برای رونق اقتصادی مناطق نخل‌خیز استان استفاده شود.

وی ادامه داد: توسعه اقتصادی حوزه خرما نباید به تولید و فروش محصول خام محدود شود، بلکه باید از مرحله برداشت تا فرآوری، دسته‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی داخلی و خارجی، زنجیره‌ای کامل و سودآور برای تولیدکنندگان شکل گیرد.

ضرورت عبور از خام‌فروشی خرما

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در استان گفت: افزایش سهم نخلداران از درآمد و ارزش ایجادشده در زنجیره خرما از اهمیت بالایی برخوردار است و باید زمینه تبدیل محصول خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.

کاظم‌نسب الباجی ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان پیگیر تقویت چرخه فرآوری و بازاررسانی خرماست تا نخلداران بتوانند از ظرفیت بازارهای داخلی و خارجی بهره بیشتری ببرند.

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه فرآوری خرما

وی با اشاره به طرح پالایشگاه فرآوری خرما در خوزستان گفت: عملیات اجرایی این مجموعه در کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی آغاز شده و این طرح با سرمایه‌گذاری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: این طرح در چارچوب توافق‌های انجام‌شده در سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به خوزستان مطرح شد و اجرای آن می‌تواند به تجمیع، فرآوری و عرضه منسجم‌تر خرمای تولیدی استان کمک کند.

حمایت از نخلداران و اشتغال محلی

کاظم‌نسب الباجی با بیان اینکه توسعه صنایع فرآوری می‌تواند به پایداری اشتغال در مناطق نخل‌خیز منجر شود، گفت: ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در کنار نخلستان‌ها، علاوه بر کاهش خام‌فروشی، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال، فعالیت واحدهای کوچک و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با خرما فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: عرضه خرمای خوزستان با استاندارد مناسب، بسته‌بندی مطلوب و برنامه بازاریابی منسجم می‌تواند موجب شود بخش بیشتری از منافع اقتصادی این محصول به تولیدکنندگان و جوامع محلی بازگردد.