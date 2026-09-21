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وداع علما و فضلا با پیکر آیت الله شبیری زنجانی(رحمه الله علیه)

امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ پس از انتشار خبر رحلت مرجع عالی قدر آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی، علما، فضلا و مردم قم با حضور در بیت این مرجع بزرگوار با پیکر مطهر ایشان وادع کردند.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ - ۲۰:۳۳
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برچسب ها: علماء ، مرجع تقلید ، شبیری زنجانی
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