وداع علما و فضلا با پیکر آیت الله شبیری زنجانی(رحمه الله علیه)

امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ پس از انتشار خبر رحلت مرجع عالی قدر آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی، علما، فضلا و مردم قم با حضور در بیت این مرجع بزرگوار با پیکر مطهر ایشان وادع کردند.

عکاس : رضا رمضانی