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روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: تقویت زیرساختهای هدایت آبهای سطحی، با اجرای چاه جذبی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: برای تقویت زیرساختهای هدایت آبهای سطحی، مرحله جدید احداث چاههای جذبی در میدان پارس و زیرساخت های جذبی در میدان ملل در دستور کار قرار گرفته است.
اقدامات با هدف افزایش ظرفیت جذب و هدایت روانآبهای سطحی و کاهش احتمال ایجاد آبگرفتگی در نقاط مستعد انجام میشود و اجرای چاههای جذبی، از راهکارهای زیرساختی برای مدیریت روانآبها در زمان بارندگی و جلوگیری از تجمع آب در معابر شهری است.
پیش از این نیز بیش از ۷۲ حلقه چاه جذبی در نقاط مختلف کیش حفر و سه زیرساخت جذب آب های سطحی اجرا شده است و مسیرهای هدایت آبهای سطحی نیز پاکسازی و اصلاح شده است.
ظرفیت هدایت و جذب آبهای سطحی را افزایش داده است و در بارندگیهای اخیر، به جمعآوری سریعتر آبگرفتگیها کمک کرده است.
در جریان بارندگیهای اخیر، آبگرفتگی معابر اصلی در کمتر از دو ساعت برطرف شد و نیروهای عملیاتی شرکت عمران، آب و خدمات کیش با حضور شبانهروزی در مناطق مختلف کیش و نظارت مستمر، نسبت به رفع مشکلات احتمالی و تسهیل تردد در معابر اقدام کردند.
تداوم اجرای طرحهای توسعه زیرساختهای جذب و هدایت آبهای سطحی، بخشی از برنامه معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش برای افزایش آمادگی زیرساختهای شهری و مدیریت روانآبها در زمان بارندگی است.