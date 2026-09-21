جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از شناسایی و دستگیری باند سه نفره سارقان حرفه‌ای خودرو که ۳۰ فقره سرقت در استان‌های قزوین، تهران، خراسان شمالی و جنوبی در سوابق خود داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار علی اصغر جمالی، جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین، جزئیات انهدام این باند را تشریح کرد و گفت: پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر سرقت خودرو در شهر قزوین، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه و اقدامات میدانی نشان داد که سارقان با استفاده از یک خودروی پژو پارس، خودروهای مدل پایین را شناسایی و سرقت کرده و سپس آن‌ها را از استان خارج می‌کردند.

با به‌کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی و سامانه‌های هوشمند، مشخص شد دو سارق سابقه‌دار در این سرقت‌ها نقش داشته‌اند. با شناسایی مقصد خودروهای سرقتی در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران، طی عملیات‌های جداگانه، دو متهم دستگیر و به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شدند.

در بازجویی‌های تخصصی، متهمان به ۳۰ فقره سرقت خودرو با همین شیوه و شگرد در استان‌های قزوین، تهران، خراسان شمالی و خراسان جنوبی اعتراف و همدست دیگر خود را نیز معرفی کردند که بلافاصله دستگیر شد.

این باند به صورت کاملاً حرفه‌ای پلاک و شماره شاسی خودروها را پاک کرده و شماره‌های مربوط به خودروهای تصادفی را روی خودروهای سرقتی حک می‌کردند.

در نهایت، هر سه متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.