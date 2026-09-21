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کوچهها و معابر بیست و سه روستای بخش مرکزی مهاباد امسال آسفالت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، بخشدار مرکزی مهاباد گفت: کوچهها و معابر بیست و سه روستای بخش مرکزی مهاباد امسال آسفالت میشود. سلیمان پاکزاد افزود: سی میلیارد تومان اعتبار امسال برای بهسازی و آسفالت معابر روستایی بخش مرکزی مهاباد اختصاص یافته است. وی اضافه کرد: در قالب این طرح امروز عملیات اجرایی جدولگذاری کوچههای روستای شیلانآباد آغاز شد. کمال فرامرزی دهیار شیلانآباد هم گفت: قراراست بعد از اتمام این طرح ۴ هزار متر مربع از معابر و کوچههای این روستا، زیر سازی و آسفالت شود.