به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر اسماعیل موسوی‌اصل همزمان با روز جهانی آلزایمر گفت: آلزایمر فراتر از روند طبیعی سالمندی است و با پیشرفت بیماری، توانایی فرد در انجام امور روزمره و برقراری ارتباط با دیگران کاهش می‌یابد.

وی افزود: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت و انجمن جهانی آلزایمر در سال ۲۰۱۹، هر سه ثانیه یک نفر در جهان به دمانس مبتلا می‌شود و بسیاری از مبتلایان نیز شناسایی و حمایت لازم را دریافت نمی‌کنند.

موسوی‌اصل ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر در ایران به آلزایمر مبتلا باشند، هرچند آمار دقیق مبتلایان در کشور مشخص نیست.

وی سن، سابقه خانوادگی و عوامل ژنتیکی را از عوامل خطر ابتلا به آلزایمر دانست و گفت: فشار خون بالا، اختلال چربی خون، استعمال دخانیات و سابقه سکته مغزی نیز می‌توانند خطر ابتلا به اختلالات شناختی را افزایش دهند.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان افزود: آموزش خانواده، توانبخشی شناختی، روان‌درمانی گروهی و فعالیت‌هایی مانند موسیقی، هنر، شعر و کتاب‌درمانی از جمله روش‌های غیردارویی برای کمک به بیماران هستند.

وی درباره نحوه ارتباط با بیماران مبتلا به آلزایمر نیز گفت: باید با صبر و حوصله به بیمار گوش داد، فرصت کافی برای صحبت کردن در اختیار او گذاشت و از قطع کردن صحبت یا وارد شدن به بحث و مجادله با بیمار پرهیز کرد.

موسوی‌اصل افزود: استفاده از جملات کوتاه و ساده، تماس چشمی و خطاب کردن بیمار با نام خودش می‌تواند به برقراری ارتباط بهتر کمک کند.

وی با اشاره به نقش خانواده در مراقبت از بیماران عنوان کرد: همسر و اعضای خانواده در بسیاری از موارد اصلی‌ترین مراقبان بیمار هستند و حمایت و آموزش آنها نقش مهمی در بهبود کیفیت مراقبت دارد.

مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان تأکید کرد: خانواده‌ها باید واکنش‌های بیمار به فعالیت‌ها و محیط اطراف را مشاهده کنند و با شناسایی علایق و توانایی‌های او، شرایط مناسب‌تری برای زندگی و مراقبت فراهم کنند.این نسخه برای خبر سایت جمع‌وجورتر است و در عین حال نکات اصلی متن اولیه را حفظ می‌کند.