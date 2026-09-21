رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در دستوری به دادستان پیرانشهر و مراجع انتظامی و امنیتی بر شناسایی و مجازات عوامل ترور ماموستا محمد نزهتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی پیگیر پرونده ترور شهید حاج ماموستا نزهتی از روحانیون انقلاب اهل سنت چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر شد.

محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی طی دستوری به دادستان پیرانشهر و مراجع انتظامی و امنیتی تاکید کرده است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های پلیسی و اطلاعاتی نسبت به شناسایی، تعقیب و مجازات عوامل ترور اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان در بخشی از این دستور بیان کرده است اکنون که دشمن در برابر مقاومت، اتحاد و انسجام مردم سلحشور ایران ناکام مانده است، دست به اقدامات مذبوحانه می‌زند تا اتحاد و همدلی مردم استان را به هم بزند که ترور چند پیش و ناجوانمردانه شهید ماموستا نزهتی از این دست اقدامات است.

علینژاد اظهار کرد: دشمن مثل همیشه در پروژه تفرقه افکنی خود بر علیه مردم بصیر استان و ایران اسلامی شکست خورده و ناکام و مفتضح شده است و این مهم با بصیرت مردم عزیز حاصل شده است.

شهید حاج ماموستا محمد نزهتی از روحانیون اهل سنت واساتید انقلابی و فعال دانشگاه بود، که روز سه شنبه ۱۷ شهریور ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء و در حین عزیمت به جشن میلاد نبی مکرم اسلام هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.