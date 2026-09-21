جوان خلاق روستای قاسم‌آباد رفسنجان با ساخت دستگاه‌های نوین فرآوری پسته، علاوه بر اشتغال‌زایی روستایی، پرچم تولید ملی را در بازار‌های جهانی برافراشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛محمدجواد رضایی جوان مبتکر و صادرکننده نمونه کشور اهل قاسم آباد حاجی رفسنجان است که با تولید دستگاه پسته خندان کن بازار‌های آمریکا، اروپا و آسیا را به دست گرفته است.

در سال‌های دور پسته‌های دهن بسته را عده‌ای با خیساندن و خندان کردن با ابزاری مانند چکش‌های کوچک و انبرک‌هایی با دست خندان می‌کردند که ضمن خدشه به محصول از نظر ظاهر، به بهداشت آن هم لطماتی وارد می‌شد.

محمدجواد رضایی که در رشته ساخت و تولید درس خوانده و برادرانش هم متالورژی و الکترونیک خوانده‌اند، از یک خانواده خیر است و تیم فوتبال ساحلی شهید جهانی قاسم‌آباد را پشتیبانی می کند.

این مبتکر، جوان برتر سال ۹۵ شناخته شده همچنین پارسال کارآفرین برتر و امسال صادرکننده برتر منطقه بوده است.