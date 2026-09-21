\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0646\u0648\u0631\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u0645\u0646\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u067e\u0633\u0645\u0627\u0646\u062f\u060c \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644 \u062c\u0645\u0639\u200c\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0644 \u0632\u0628\u0627\u0644\u0647 \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n