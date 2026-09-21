عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: سردرد شدید، ضعف یک‌طرفه، اختلال تکلم، تشنج و کاهش هوشیاری از علائم خونریزی مغزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر داود کاشی‌پزها گفت: خونریزی مغزی به خارج شدن خون از رگ‌های خونی و تجمع آن در داخل جمجمه گفته می‌شود. این خونریزی می‌تواند به بافت مغز فشار وارد کند و موجب آسیب سلول‌های عصبی شود.

وی افزود: کاهش سطح هوشیاری، ضعف ناگهانی یک طرف بدن، اختلال تکلم، تشنج، سردرد شدید و ناگهانی، استفراغ و اختلال بینایی از جمله علائمی هستند که نیازمند ارزیابی فوری پزشکی‌اند.

انواع خونریزی مغزی

عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: خونریزی‌های داخل جمجمه به انواع مختلفی از جمله خونریزی داخل مغزی، خونریزی زیرعنکبوتیه، هماتوم اپیدورال و هماتوم ساب‌دورال تقسیم می‌شوند.

کاشی‌پزها افزود: در خونریزی داخل مغزی، خون مستقیماً در بافت مغز جمع می‌شود و فشار خون بالا، بیماری‌های عروق مغزی، مصرف داروهای ضدانعقاد، اختلالات انعقادی، تومورها و ناهنجاری‌های عروقی از علل شایع آن هستند.

وی ادامه داد: در خونریزی زیرعنکبوتیه، خون وارد فضای بین عنکبوتیه و نرم‌شامه می‌شود که یکی از مهم‌ترین علل آن پارگی آنوریسم مغزی است. سردرد ناگهانی و بسیار شدید که بیمار ممکن است آن را «بدترین سردرد عمر» توصیف کند، از علائم شاخص این نوع خونریزی است.

کاشی‌پزها بیان کرد: هماتوم اپیدورال و ساب‌دورال نیز بیشتر در پی ضربه به سر ایجاد می‌شوند؛ هماتوم اپیدورال معمولاً با آسیب شریانی و هماتوم ساب‌دورال اغلب با پارگی وریدها ارتباط دارد.

مهم‌ترین عوامل بروز خونریزی مغزی

وی فشار خون بالا را یکی از مهم‌ترین عوامل خونریزی داخل مغزی عنوان کرد و گفت: فشار خون مزمن می‌تواند به دیواره عروق کوچک مغز آسیب بزند و زمینه پارگی آنها را فراهم کند، با این حال همه خونریزی‌های مغزی ناشی از فشار خون نیستند و علت آن به نوع و محل خونریزی، سن، سابقه بیماری و یافته‌های تصویربرداری بستگی دارد.

عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: تصادف، سقوط و ضربه شدید به سر، پارگی آنوریسم مغزی، ناهنجاری‌های عروقی مانند AVM، مصرف داروهای رقیق‌کننده خون و اختلالات انعقادی نیز می‌توانند خطر خونریزی را افزایش دهند.

وی ادامه داد: برخی تومورهای مغزی، بیماری‌های عروق کوچک مغز، اختلال در جریان خون وریدی مغز و بیماری‌هایی مانند آمیلوئید آنژیوپاتی مغزی نیز می‌توانند با خونریزی همراه باشند.

کاشی‌پزها گفت: مصرف مواد محرکی مانند کوکائین و آمفتامین‌ها نیز با افزایش شدید فشار خون، خطر خونریزی مغزی را افزایش می‌دهد. برخی بیماری‌های عروقی، خونی، کبدی و اختلالات ژنتیکی نیز از عوامل کمتر شایع خونریزی هستند.

علائم هشداردهنده خونریزی مغزی

وی با بیان اینکه علائم خونریزی مغزی به محل و اندازه خونریزی و سرعت ایجاد آن بستگی دارد، گفت: سردرد ناگهانی و شدید، ضعف یا بی‌حسی صورت، دست یا پا، به‌ویژه در یک طرف بدن، اختلال در صحبت کردن یا درک گفتار، کجی صورت، اختلال ناگهانی بینایی یا دوبینی، اختلال تعادل و راه رفتن و سرگیجه شدید از علائم مهم این عارضه هستند.

عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: تهوع و استفراغ، کاهش سطح هوشیاری، خواب‌آلودگی یا بیهوشی، تشنج، گیجی و تغییر وضعیت ذهنی نیز ممکن است بروز کند و در برخی موارد، به‌ویژه در خونریزی زیرعنکبوتیه، سفتی گردن نیز دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت بروز ناگهانی افتادگی یک طرف صورت، ناتوانی در بالا نگه داشتن هر دو دست یا غیرطبیعی و نامفهوم شدن گفتار، باید فوراً با اورژانس تماس گرفت و منتظر بهبود خودبه‌خودی علائم نماند.

تشخیص خونریزی مغزی

کاشی‌پزها گفت: تشخیص خونریزی مغزی بر اساس علائم بالینی، معاینه عصبی و تصویربرداری انجام می‌شود و سی‌تی‌اسکن مغز بدون تزریق معمولاً نخستین و مهم‌ترین بررسی تصویربرداری در بیمار مشکوک به خونریزی مغزی است.

وی افزود: سی‌تی‌اسکن می‌تواند محل و اندازه خونریزی و همچنین عوارضی مانند تورم مغز، جابه‌جایی ساختارهای مغزی و هیدروسفالی را مشخص کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: MRI مغز نیز در برخی شرایط برای بررسی خونریزی‌های کوچک یا قدیمی، علت خونریزی، ناهنجاری‌های عروقی، تومورها و آسیب‌های همراه کاربرد دارد، اما در شرایط اورژانسی، سی‌تی‌اسکن معمولاً سریع‌تر و در دسترس‌تر است.

وی ادامه داد: سی‌تی آنژیوگرافی و در برخی موارد آنژیوگرافی مغزی نیز برای بررسی آنوریسم و ناهنجاری‌های عروقی مانند AVM مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاشی‌پزها گفت: آزمایش خون به‌تنهایی قادر به تشخیص خونریزی مغزی نیست، اما برای ارزیابی وضعیت بیمار و بررسی عوامل مؤثر بر خونریزی، از جمله شمارش پلاکت، وضعیت انعقاد خون، قند، الکترولیت‌ها و عملکرد کلیه و کبد اهمیت دارد.

درمان خونریزی مغزی

عضو هیات علمی گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: درمان خونریزی مغزی به نوع، محل و اندازه خونریزی، علت آن و وضعیت هوشیاری بیمار بستگی دارد و معمولاً در بیمارستان و در موارد شدید در بخش مراقبت‌های ویژه یا بخش تخصصی سکته مغزی و جراحی مغز و اعصاب انجام می‌شود.

وی افزود: پایدار کردن وضعیت بیمار، کنترل فشار خون و فشار داخل جمجمه، اصلاح اختلالات انعقادی، درمان علت خونریزی، جراحی در موارد مناسب و توانبخشی از مهم‌ترین اقدامات درمانی هستند.

کاشی‌پزها ادامه داد: در مراحل اولیه، راه هوایی و تنفس، فشار خون، قند و الکترولیت‌ها، تب، سطح هوشیاری و وضعیت عصبی بیمار بررسی و کنترل می‌شود. در بیمارانی که داروهای ضدانعقاد مصرف می‌کنند نیز بسته به نوع دارو، ممکن است برای خنثی کردن اثر آن از درمان‌های اختصاصی استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: همه بیماران مبتلا به خونریزی مغزی به جراحی نیاز ندارند، اما در مواردی مانند هماتوم بزرگ، خونریزی همراه با فشار قابل توجه بر مغز، برخی خونریزی‌های مخچه‌ای، هیدروسفالی شدید و بعضی هماتوم‌های اپیدورال و ساب‌دورال، جراحی ممکن است ضروری باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: اگر علت خونریزی، آنوریسم مغزی باشد، بسته به شرایط بیمار ممکن است از روش‌های داخل عروقی مانند کویلینگ یا جراحی کلیپینگ استفاده شود. در موارد وجود AVM یا دیگر ناهنجاری‌های عروقی نیز جراحی، درمان داخل عروقی یا رادیوسرجری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان گفت: پس از پایدار شدن وضعیت بیمار، توانبخشی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و توانبخشی شناختی باشد.