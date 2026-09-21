به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نوری پور اظهار داشت: در جریان گشت و پایش کارشناسان این اداره و کشف و شناسایی یک دستگاه تانکر درحال تخلیه غیرمجاز فاضلاب انسانی در حاشیه یکی از جاده های مواصلاتی شهرستان و‌ ثبت مستندات مربوطه، فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی محیط زیست مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان در رسیدگی سریع و صدور رای قاطع به این پرونده بیان کرد: با وجود متواری بودن متهم با رای قاطع دادگاه رسیدگی کننده پس احراز جرم و شناسایی هویت متهم از طریق پلاک خودرو‌، با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فرد متخلف به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نوری پور افزود: تخلیه هرگونه فاضلاب صنعتی و انسانی در اراضی و حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود و این اقدام علاوه بر مجازاتهای قانونی برای فرد متخلف، به توقیف خودروی حامل فاضلاب نیز منجر خواهد شد.